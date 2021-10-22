Во власти стихии. В Петербурге бушует ветер, днем пройдут дожди

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, также в Северной столице в пятницу днем ожидается сильный дождь. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, а в прибрежных районах до 24 м/с.



Главный синоптик Петербурга Александр Колесов говорил, что юго-западный ветер на акватории Финского залива усилится в порывах до 25–28 м/с. В городе возможно наводнение с высотой подъема уровня воды до двух метров. Кроме того, по прогнозу специалиста, штормовая погода продлится до начала ночи 23 октября.

Ранее стало известно, что из-за угрозы наводнения в ночь на 22 октября закроют дамбу. Также в ожидании шторма были закрыты сады и парки Петербурга.

