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Сады и парки Петербурга закрывают в ожидании шторма

Садово-парковые хозяйства Петербурга готовятся к ночному шторму. В городе закрывают сады, парки, скверы и формируют аварийные бригады.

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Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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Как сообщает 21 октября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, для посетителей временно будут недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский и Троицкий сады, сады Сан-Галли и «Василеостровец», сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино. Они будут закрыты на время непогоды и откроются, когда стихнет ветер.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 22 октября в Петербурге ожидают ливень и ветер до 24 м/с. Садово-парковые хозяйства уже формируют аварийные бригады для оперативной уборки ветровальных деревьев и устранения последствий непогоды. Дорожные службы будут следить за состоянием ливневки и при необходимости убирать застои воды у пешеходных переходов, остановок и подходов к метро, а информацию о колодцах, не принимающих воду, передавать «Водоканалу». Ночью также закроют дамбу.

Горожан просят быть особенно внимательными и осторожными во время непогоды.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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