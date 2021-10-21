Сады и парки Петербурга закрывают в ожидании шторма

Как сообщает 21 октября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, для посетителей временно будут недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский и Троицкий сады, сады Сан-Галли и «Василеостровец», сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино. Они будут закрыты на время непогоды и откроются, когда стихнет ветер.



По прогнозу синоптиков, в ночь на 22 октября в Петербурге ожидают ливень и ветер до 24 м/с. Садово-парковые хозяйства уже формируют аварийные бригады для оперативной уборки ветровальных деревьев и устранения последствий непогоды. Дорожные службы будут следить за состоянием ливневки и при необходимости убирать застои воды у пешеходных переходов, остановок и подходов к метро, а информацию о колодцах, не принимающих воду, передавать «Водоканалу». Ночью также закроют дамбу.