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Ждите шторма и наводнения. Синоптики пугают петербуржцев водной стихией

В Петербурге может начаться наводнение

Новый циклон надвигается на Петербург. Ночью Финский залив будет штормить, а в городе ожидается наводнение. Об этом 21 октября рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

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«Юго-западный ветер на акватории Финского залива усилится в порывах до 25–28 м/с предстоящим утром и будет сохраняться в течение дня. В Санкт-Петербурге юго-западный ветер днем 22 октября ожидается в порывах 15–20 м/с, в прибрежных районах города до 20–24 м/с», — отметил специалист по погоде.

По словам Колесова, завтра в городе возможно наводнение с высотой подъема уровня воды до двух метров. Дождь будет лить весь день, но при этом термометр будет показывать +5…+10 градусов.

«Штормовая погода продлится до начала ночи 23 октября. В тылу циклона ветер сменится на северо-западный, северный, и начнется похолодание», — заключил Колесов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

DEMOMON
Ясно. На дачу - ни ногой.
Cashmare
чёт не хочется ливень с ветром 20 м/с
VF812
Ужас-ужас!!! А земля налетит на небесную ось! Страх какой, в Жмеринке-Фонтанке такого никогда не бывало!
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