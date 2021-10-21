Ждите шторма и наводнения. Синоптики пугают петербуржцев водной стихией

«Юго-западный ветер на акватории Финского залива усилится в порывах до 25–28 м/с предстоящим утром и будет сохраняться в течение дня. В Санкт-Петербурге юго-западный ветер днем 22 октября ожидается в порывах 15–20 м/с, в прибрежных районах города до 20–24 м/с», — отметил специалист по погоде.

По словам Колесова, завтра в городе возможно наводнение с высотой подъема уровня воды до двух метров. Дождь будет лить весь день, но при этом термометр будет показывать +5…+10 градусов.

«Штормовая погода продлится до начала ночи 23 октября. В тылу циклона ветер сменится на северо-западный, северный, и начнется похолодание», — заключил Колесов.