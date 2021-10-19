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«Ты называешь себя Великой?» Трейлер комедийного сериала о Екатерине II вышел и разлетелся на цитаты

Вышел трейлер второго сезона сериала «Великая» о русской императрице

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Сервис Hulu 19 октября выпустил трейлер второго сезона сатирического сериала «Великая» с Эль Фаннинг. В нем актриса («Малефисента», «Дождливый день в Нью-Йорке») играет императрицу Екатерину II. Премьера второго сезона состоится ровно через месяц — 19 ноября.

Трейлер наполнен шутками:

— Ты говоришь о себе «Великая»?

— Конечно.

— Звучит самонадеянно.

— Это если ты не велик. А если да, то просто называешь вещи своими именами.

Некоторые из фраз первые зрители, судя по комментариям, уже готовы растаскивать не то что на цитаты — на татуировки!

Автор: Hulu/YouTube.com

Гротескный сериал на тему русской истории, передачи власти и престолонаследия популярен у зрителей. Первый сезон был трижды номинирован на «Золотой глобус» и дважды на «Эмми», получил две номинации премии Гильдии актеров, а Николас Холт, сыгравший Петра III, еще номинировался как «лучший злодей» на премию MTV.

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