«Ты называешь себя Великой?» Трейлер комедийного сериала о Екатерине II вышел и разлетелся на цитаты

Сервис Hulu 19 октября выпустил трейлер второго сезона сатирического сериала «Великая» с Эль Фаннинг. В нем актриса («Малефисента», «Дождливый день в Нью-Йорке») играет императрицу Екатерину II. Премьера второго сезона состоится ровно через месяц — 19 ноября.



Трейлер наполнен шутками:

— Ты говоришь о себе «Великая»?



— Конечно.

— Звучит самонадеянно.

— Это если ты не велик. А если да, то просто называешь вещи своими именами.

Некоторые из фраз первые зрители, судя по комментариям, уже готовы растаскивать не то что на цитаты — на татуировки!

