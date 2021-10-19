Привет от крестоносца. Израильский аквалангист нашел 900-летний меч у побережья Кармеля

Израильский аквалангист, ныряя у побережья напротив горы Кармель, обнаружил на дне моря древние предметы, среди которых был 900-летний меч. Он мог принадлежать крестоносцу, сообщает 18 октября пресс-служба израильского МИДа со ссылкой на Управление древностей страны.
Мужчина связался с инспектором отдела предотвращения краж Управления и передал ему находку, а затем она отправилась в Департамент национальных сокровищ. Ответственному гражданину вручили почетную грамоту.
Меч, по всей видимости, был сделан из железа, его клинок достигает метра, а рукоять — 30 сантиметров. Он покрыт «морскими организмами», его планируют очистить и выставить на всеобщее обозрение.
«Находки в этом конкретном месте показывают, что оно служило небольшой временной естественной якорной стоянкой для кораблей, ищущих убежища от плохой погоды. Данные некоторых из них свидетельствуют, что эта стоянка использовалась уже моряками периода позднего бронзового века — 4000 лет назад, а открытие меча дает основания полагать, что она так же активно использовалась во времена крестоносцев», — рассказал директор отдела археологии моря Управления Коби Шарвит.