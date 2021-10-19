Привет от крестоносца. Израильский аквалангист нашел 900-летний меч у побережья Кармеля

Израильский аквалангист, ныряя у побережья напротив горы Кармель, обнаружил на дне моря древние предметы, среди которых был 900-летний меч. Он мог принадлежать крестоносцу, сообщает 18 октября пресс-служба израильского МИДа со ссылкой на Управление древностей страны.



Мужчина связался с инспектором отдела предотвращения краж Управления и передал ему находку, а затем она отправилась в Департамент национальных сокровищ. Ответственному гражданину вручили почетную грамоту.