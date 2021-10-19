Попавший в Боткинскую больницу финн захотел обратно к муми-маме. «По фото можете оценить уровень гигиены»

Финский гражданин с болью в горле попал в Боткинскую больницу и поделился с соотечественниками особенностями национальной медицины.

«После посещения частной клиники в Санкт-Петербурге из-за боли в горле меня перевели на дальнейшее лечение в инфекционную больницу им. С. П. Боткина (не туда, где лечат коронавирус). <...> По фото можете оценить уровень гигиены», — написал 18 октября финн в популярной у экспатов из Суоми в РФ Facebook-группе и выложил снимки из больницы.

По его словам, из крана три дня не текла вода. С иностранцем поделились бутылкой, а затем посоветовали обратиться к родственникам, чтобы они обеспечили его водой. Незадача была в том, что его родственники остались в Хельсинки.