Попавший в Боткинскую больницу финн захотел обратно к муми-маме. «По фото можете оценить уровень гигиены»

Финский гражданин с болью в горле попал в Боткинскую больницу и поделился с соотечественниками особенностями национальной медицины.
«После посещения частной клиники в Санкт-Петербурге из-за боли в горле меня перевели на дальнейшее лечение в инфекционную больницу им.
По его словам, из крана три дня не текла вода. С иностранцем поделились бутылкой, а затем посоветовали обратиться к родственникам, чтобы они обеспечили его водой. Незадача была в том, что его родственники остались в Хельсинки.
Финн признался, что за два дня выпил только чай. Он также не был готов к тому, что окажется без зубной щетки, зарядки для телефона и сменной одежды.
Однако история незадачливого иностранца закончилась хорошо. Ему даже нашли англоговорящих врача и медсестру, которые поставили его на ноги. Своим соотечественникам он посоветовал собрать все необходимые вещи перед отправкой в российскую больницу.
Финн рассказал интересовавшимся комментаторам, что заплатил за лечение 2500 рублей в день. Он выразил надежду, что «рубли» пойдут на ремонт медицинского заведения. «Этот опыт тоже был полезным, так как я увидел немного больше, чем просто огни и суету Невского проспекта!» — заметил пациент.