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Попавший в Боткинскую больницу финн захотел обратно к муми-маме. «По фото можете оценить уровень гигиены»

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Финский гражданин с болью в горле попал в Боткинскую больницу и поделился с соотечественниками особенностями национальной медицины.

«После посещения частной клиники в Санкт-Петербурге из-за боли в горле меня перевели на дальнейшее лечение в инфекционную больницу им. С. П. Боткина (не туда, где лечат коронавирус). <...> По фото можете оценить уровень гигиены», — написал 18 октября финн в популярной у экспатов из Суоми в РФ Facebook-группе и выложил снимки из больницы.

По его словам, из крана три дня не текла вода. С иностранцем поделились бутылкой, а затем посоветовали обратиться к родственникам, чтобы они обеспечили его водой. Незадача была в том, что его родственники остались в Хельсинки.

Финн признался, что за два дня выпил только чай. Он также не был готов к тому, что окажется без зубной щетки, зарядки для телефона и сменной одежды.

Фото: Facebook.com
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Однако история незадачливого иностранца закончилась хорошо. Ему даже нашли англоговорящих врача и медсестру, которые поставили его на ноги. Своим соотечественникам он посоветовал собрать все необходимые вещи перед отправкой в российскую больницу.

Финн рассказал интересовавшимся комментаторам, что заплатил за лечение 2500 рублей в день. Он выразил надежду, что «рубли» пойдут на ремонт медицинского заведения. «Этот опыт тоже был полезным, так как я увидел немного больше, чем просто огни и суету Невского проспекта!» — заметил пациент.

Фото: Facebook.com

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Комментарии (18)

Kezevo
Власти уже попросту наплевать на свой имидж! Которого и не было никогда, такие больницы во втором городе в стране это уже не то что дно, а вообще что то с чем то....но стране нужны булавы и прочий ядерный хлам
261099081
Бедняга. Боткинские бараки на Миргородской - это испытание даже для очень стоического человека. То, в каком состоянии там корпуса - это позор всего российского здравоохранения.
264874211
У нас проще найти алмаз в 10 карат, чем нормальный сортир. А тут объект высокой проходимости, Боткинская. Оч. интересно, там как ему, бедолаге, без пипифакса было-то? Мы ить газеткою привычные, а этот-то, дитя европейской пргнившей цывлизацыы?
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