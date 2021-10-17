FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +6
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Самолёт с патриархом Кириллом на борту не может сесть в Орле из-за погоды

31
Печать

Самолет с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не может совершить посадку в аэропорту Орла 17 октября. В городе сильный туман.

«Погода препятствует приземлению воздушного судна патриарха Кирилла здесь, в Орле. Мы ожидаем его, [чтобы] закончить чин Великого освящения и совершить священную литургию», — сказал ТАСС митрополит Орловский и Болховский Тихон (Доровских). Он добавил, что прихожане и духовенство молятся за благополучное приземление.

Патриарх должен принять участие в чине освящения местного храма Казанской иконы Божией Матери.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (31)

Урус-Баши
Не из-за погоды. Надеется, что Орёл сам прилетит.
Чёрт Опасный
По вере воздаётся?)
Эд Хэммет
Если даже сам Гундяев как следует помолиться и выпросить у Господа хорошую погоду не может, то что же говорить о богомольных чекистах? Ну не доходят до Бога их воззвания.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний