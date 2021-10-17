Самолёт с патриархом Кириллом на борту не может сесть в Орле из-за погоды

Самолет с патриархом Московским и всея Руси Кириллом не может совершить посадку в аэропорту Орла 17 октября. В городе сильный туман.



«Погода препятствует приземлению воздушного судна патриарха Кирилла здесь, в Орле. Мы ожидаем его, [чтобы] закончить чин Великого освящения и совершить священную литургию», — сказал ТАСС митрополит Орловский и Болховский Тихон (Доровских). Он добавил, что прихожане и духовенство молятся за благополучное приземление.



Патриарх должен принять участие в чине освящения местного храма Казанской иконы Божией Матери.

