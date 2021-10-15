Американский миллиардер получил пожизненное за убийство, в котором он случайно признался в интервью

Сейчас Дерсту 78 лет. Арестован он был ещё в 2015 году в Новом Орлеане сотрудниками ФБР незадолго до выхода в эфир фильма, в котором рассказывается о загадочном исчезновении супруги Дерста в 1982 году и убийстве Берман. Женщина была застрелена у нее дома на Беверли-Хиллз в Калифорнии в 2000 году.

Миллиардер, наследник империи недвижимости из США Роберт Дерст приговорён к пожизненному лишению свободы за убийство своей лучшей подруги Сьюзен Берман. О преступлении мужчина случайно проговорился в документальном сериале HBO «Тайны миллиардера» (The Jinx), сообщает 15 октября «Русская служба BBC».

В ходе процесса миллиардер, который присутствовал в зале заседаний в инвалидном кресле, не признал свою вину.

Полиция полагает, что и жена Дерста стала его жертвой. Кроме того, от рук миллиардера погиб его сосед, престарелый житель небольшого городка в Техасе, где одно время скрывался осуждённый пенсионер.



«Миллиардер выдавал себя за немую женщину, а убитый раскрыл его инкогнито. Но по этому обвинению присяжные его оправдали: Дерст сумел их убедить, что действовал в целях самообороны», — сообщает BBC.



Известно, что убитый мужчина был расчленён, что не помешало Дерсту быть оправданным. Об этой жертве стало известно в 2001 году, когда части тела соседа бизнесмена были найдены в Мексиканском заливе.



Миллиардер был арестован, но освобождён под залог в 300 000 долларов. И снова арестован после неявки в суд. Тогда Дерст попался на краже в супермаркете сэндвича с курицей, лейкопластыря и газеты, хотя у него было 500 долларов наличными. При обыске в арендованном авто полиция нашла у тогда ещё 58-летнего преступника ещё около 40 000 долларов наличными, два пистолета и марихуану.

