В Петербурге могут раскрыть тайну голосования депутатов ЗакСа

Проработать вопрос было поручено комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству и комиссии по вопросам законности и правопорядка.



В случае, если Мариинский дворец поменяет порядок, данные, как именно голосовал каждый из членов парламента, могут стать открытыми — как в Госдуме.



Во время брифинга Бельский рассказал, что этот вопрос вставал с первых дней работы нового созыва. «Я в этом ничего [особенного] не вижу, мне кажется, что это достаточно правильное решение», — пояснил спикер.

