В Петербурге могут раскрыть тайну голосования депутатов ЗакСа

Проработать вопрос было поручено комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству и комиссии по вопросам законности и правопорядка.
В случае, если Мариинский дворец поменяет порядок, данные, как именно голосовал каждый из членов парламента, могут стать открытыми — как в Госдуме.
Во время брифинга Бельский рассказал, что этот вопрос вставал с первых дней работы нового созыва. «Я в этом ничего [особенного] не вижу, мне кажется, что это достаточно правильное решение», — пояснил спикер.
Замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский в разговоре с редакцией пояснил, что еще 4 октября направил в юридическое управление законопроект, который меняет порядок голосования депутатов по инициативам на поименный, а также обязывает Мариинский дворец публиковать в открытом доступе видеозаписи и стенограммы заседаний. Поименное голосование в предыдущем созыве проводилось крайне редко, как правило, парламентское большинство голосовало против.
Сейчас депутаты голосуют тайно, для поименного голосования необходимо, чтобы его инициировали не менее пяти депутатов и поддержало более половины парламента. Записи с заседаний транслируются онлайн на сайте ЗакСа, но, как и стенограммы, не публикуются в открытом доступе.