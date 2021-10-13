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В Петербурге могут раскрыть тайну голосования депутатов ЗакСа

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на заседании 13 октября поручил проработать новый регламент поименного голосования депутатов по законопроектам, сообщает корреспондент «Фонтанки».

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Проработать вопрос было поручено комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству и комиссии по вопросам законности и правопорядка.

В случае, если Мариинский дворец поменяет порядок, данные, как именно голосовал каждый из членов парламента, могут стать открытыми — как в Госдуме.

Во время брифинга Бельский рассказал, что этот вопрос вставал с первых дней работы нового созыва. «Я в этом ничего [особенного] не вижу, мне кажется, что это достаточно правильное решение», — пояснил спикер.

Замглавы фракции «Яблока» Борис Вишневский в разговоре с редакцией пояснил, что еще 4 октября направил в юридическое управление законопроект, который меняет порядок голосования депутатов по инициативам на поименный, а также обязывает Мариинский дворец публиковать в открытом доступе видеозаписи и стенограммы заседаний. Поименное голосование в предыдущем созыве проводилось крайне редко, как правило, парламентское большинство голосовало против.

Сейчас депутаты голосуют тайно, для поименного голосования необходимо, чтобы его инициировали не менее пяти депутатов и поддержало более половины парламента. Записи с заседаний транслируются онлайн на сайте ЗакСа, но, как и стенограммы, не публикуются в открытом доступе.

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
Тайное голосование депутатов - демонстративное циничное издевательство над избирателями. Мало того, что непонятно - что это за люди, откуда они взялись и кто их выбрал - так ещё избиратель лишён возможности узнать - за что голосует "избранник". Человек, "лезущий" во власть, должен быть готов к тому, чтобы его "рентгеном просвечивали" каждый день.
265947515
А чего занервничали? Боятся, что в тихую скрепные едросы как то не так голосовать будут? Дисциплина падает?
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