«Бен Ладеном на Киевской и не пахнет». В Петербурге разминируют машину с сюрпризом от налетчиков

По информации нашего издания, около 17 часов 12 октября возле бизнес-центра по Смоленской улице, 33 некоторые предприниматели могли наблюдать агрессивное шоу. Бойцы СОБР с предсказуемым криком немилосердно валяли двух крепких парней. Главное же случилось за полминуты до этого — именно эта парочка напала на бизнесмена, выхватив у него сумку с 10 миллионами рублей.

Невдалеке же оперативники «разбойного» отдела уголовного розыска крутили еще двух — соратников по ремеслу, кто прикрывал своих товарищей в этом рисковом деле.



Все вышеизложенное дает право говорить, что за группой велось наружное наблюдение, а брали их с поличным. На месте пленения у задержанных был изъят один ствол — пистолет ИЖ с реальными патронами.

Если посмотреть на карту и сравнить место схватки на Смоленской улице и расположение дома 5 по Киевской, то это рядом. Если точнее — не более 300 метров по дворам. Так вот, «Дэу Матиз», вокруг которого к ночи 13 октября собрались минеры, Росгвардия и даже прибыли сотрудники ФСБ — это именно та автомашина, на которой ньюсмейкеры приехали на дело. Им оставалось лишь пробежаться с отнятым баулом, нырнуть в салон и иди-свищи.

Все же, ребята оказались с подготовочкой. Так как машина была, как говорят в их кругах, боевая, то есть приобретенная только под налет, то они ее заминировали на случай тревоги. Мало ли какой бдительный заявит, внутрь сунутся полицейские, а там все в отпечатках следов их пальцев. Так что, самодельное взрывное устройство (СВУ) они соорудили как самодельное зажигательное. Чтобы все сразу к чертям сгорело. Это подтвердили нашему журналисту полицейские, находящиеся на месте.

