«Бен Ладеном на Киевской и не пахнет». В Петербурге разминируют машину с сюрпризом от налетчиков

По информации нашего издания, около 17 часов 12 октября возле бизнес-центра по Смоленской улице, 33 некоторые предприниматели могли наблюдать агрессивное шоу. Бойцы СОБР с предсказуемым криком немилосердно валяли двух крепких парней. Главное же случилось за полминуты до этого — именно эта парочка напала на бизнесмена, выхватив у него сумку с 10 миллионами рублей.
Невдалеке же оперативники «разбойного» отдела уголовного розыска крутили еще двух — соратников по ремеслу, кто прикрывал своих товарищей в этом рисковом деле.
Все вышеизложенное дает право говорить, что за группой велось наружное наблюдение, а брали их с поличным. На месте пленения у задержанных был изъят один ствол — пистолет ИЖ с реальными патронами.
Если посмотреть на карту и сравнить место схватки на Смоленской улице и расположение дома 5 по Киевской, то это рядом. Если точнее — не более 300 метров по дворам. Так вот, «Дэу Матиз», вокруг которого к ночи 13 октября собрались минеры, Росгвардия и даже прибыли сотрудники ФСБ — это именно та автомашина, на которой ньюсмейкеры приехали на дело. Им оставалось лишь пробежаться с отнятым баулом, нырнуть в салон и иди-свищи.
Все же, ребята оказались с подготовочкой. Так как машина была, как говорят в их кругах, боевая, то есть приобретенная только под налет, то они ее заминировали на случай тревоги. Мало ли какой бдительный заявит, внутрь сунутся полицейские, а там все в отпечатках следов их пальцев. Так что, самодельное взрывное устройство (СВУ) они соорудили как самодельное зажигательное. Чтобы все сразу к чертям сгорело. Это подтвердили нашему журналисту полицейские, находящиеся на месте.
— Поверьте, бен Ладеном на Киевской и не пахнет, — дал честное слово один из них.
Однако «Фонтанке» известно, что, начиная часов с шести вечера, у задержанных и близких к ним идут обыски. Уже найдены граната, обрез, пистолет.
Причем сами задержанные имеют чистую биографию. Например, один из них работает обыкновенным охранником. На данный момент считается, что они просто подружились на ниве борьбы с богатыми. Но без какой-либо революционной идеи. Никаких антиправительственных мыслей, только деньги.
Ясно, что с перед тем, как их отправить в камеру до решения судьи об аресте, с ними беседовали в уголовном розыске (уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 162 УК — «вооруженный разбой в группе»). Если за нападение на Смоленской им крыть нечем, то по поводу возможных прошлых фокусов пока орлам разговаривать неинтересно. Кстати, наводчика на зажиточного коммерсанта они тоже не сдают.
Остальные тонкости этой истории о «бомбе», найденной на пересечении с Московским проспектом — правительственной трассой, пока туманны. «Фонтанка» надеется выяснить подробности утром.