FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
71.88р83.09р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

На Киевской улице возле автомобиля с возможным СВУ работают спецслужбы. Движение ограничено

В Петербурге на Киевской улице работают взрывотехники после обнаружения автомобиля с СВУ

К автомобилю на Киевской улице, в котором может находиться самодельное взрывное устройство, подъехали спецслужбы. Из соседних помещений эвакуировали около 40 человек.

5
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, к парковке у дома № 5 на Киевской улице в Петербурге подъехали спецслужбы, территория оцеплена. Ранее там обнаружили подозрительный Daewoo Matiz. По данным нашего издания, под передним сидением автомобиля увидели две пятилитровые канистры, провода и пусковой механизм.

Движение на Киевской и Черниговской улицах ограничили и выставили бронещиты. Кроме того, со склада и футбольной арены «Комфорт» вблизи опасной точки эвакуировали около сорока человек.

Как выяснила «Фонтанка», автомобиль числится за 69-летней жительницей Выборга, которая несколько раз на нем превышала скорость. Также в полис ОСАГО вписан мужчина с такой же фамилией.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

261220291
Навальнинские ауешники за проигрыш на выборах мстят?
AlBerkut
И кто такой любопытный в салоны авто заглядывал, и аж целых две канистры ПОД сидушкой узрел, да ещё и пятилитровых, и в матизе???
Да ё-моё, покажите мне авто, у которого ПОД СИДУШКУ влезут ДВЕ канистры по 5 литров...
Клаустрофобик
Рязанский сахар в каждом городе страны.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний