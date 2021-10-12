На Киевской улице возле автомобиля с возможным СВУ работают спецслужбы. Движение ограничено

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, к парковке у дома № 5 на Киевской улице в Петербурге подъехали спецслужбы, территория оцеплена. Ранее там обнаружили подозрительный Daewoo Matiz. По данным нашего издания, под передним сидением автомобиля увидели две пятилитровые канистры, провода и пусковой механизм.



Движение на Киевской и Черниговской улицах ограничили и выставили бронещиты. Кроме того, со склада и футбольной арены «Комфорт» вблизи опасной точки эвакуировали около сорока человек.



Как выяснила «Фонтанка», автомобиль числится за 69-летней жительницей Выборга, которая несколько раз на нем превышала скорость. Также в полис ОСАГО вписан мужчина с такой же фамилией.