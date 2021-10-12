FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
71.88р83.09р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

На Киевской улице в Петербурге обнаружили автомобиль с самодельной взрывчаткой

На парковке у дома № 5 на Киевской улице в Петербурге работают взрывотехники. Как стало известно «Фонтанке», вечером 12 октября по этому адресу обнаружили автомобиль Daewoo Matiz, под передним сиденьем которого расположена самодельная взрывчатка.

2
Печать

По информации нашего издания, сейчас проводится эвакуация склада и спортивного комплекса «Комфорт», расположенного неподалеку.

Официально в ГУ МВД и Росгвардии эту информацию пока не комментируют.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Клаустрофобик
Какой то рязанский сахар по всей стране начался.
Brevnault
На Киевской? Посыл понятен.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний