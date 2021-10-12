По информации нашего издания, сейчас проводится эвакуация склада и спортивного комплекса «Комфорт», расположенного неподалеку.
Официально в ГУ МВД и Росгвардии эту информацию пока не комментируют.
На Киевской улице в Петербурге обнаружили автомобиль с самодельной взрывчаткой
На парковке у дома № 5 на Киевской улице в Петербурге работают взрывотехники. Как стало известно «Фонтанке», вечером 12 октября по этому адресу обнаружили автомобиль Daewoo Matiz, под передним сиденьем которого расположена самодельная взрывчатка.
По информации нашего издания, сейчас проводится эвакуация склада и спортивного комплекса «Комфорт», расположенного неподалеку.
Официально в ГУ МВД и Росгвардии эту информацию пока не комментируют.
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