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«Группу расформировать, студентов отчислить». Запесоцкий созвал комиссию, которая должна разобраться с третьекурсниками ГУПа

Ректор Университета профсоюзов Запесоцкий отчислил студента кафедры актерского искусства

Ректор Университета профсоюзов дал 10 дней на расследование, которое должно «выявить индивидуальную роль» и установить «персональную ответственность» студентов кафедры актерского искусства. Одного человека 12 октября отчислили.

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Как рассказали «Фонтанке» родители третьекурсников и сами студенты, молодого человека отчислили за опоздание на пару. В документе, опубликованном на сайте вуза, сказано что студент «неоднократно нарушал дисциплину» и пропустил занятие «без уважительных причин». Остальным показали приказ о создании комиссии.«по расследованию инцидентов, организованных студентами».

Текст приказа также опубликован на сайте ГУПа. В нем ректор Александр Запесоцкий перечисляет события конца сентября в своей версии: студенты 27 сентября заявили в полицию о противоправных действиях, организовали «видеосьемку «обморока» своей соученицы», после чего «смонтированные видеоролики» были выложены в Интернет. Как ранее писала «Фонтанка», видеозаписи появились после встречи Запесоцкого с частью группы, на которой он поставил их перед выбором — отчисляться или подписывать заявление с просьбой через вуз вернуть отданные уволенным преподавателям Левицким деньги. Когда одна из студенток передумав попросила заявление обратно, Запесоцкий попросил вызвать охрану и провожал ее словами «вышла отсюда».

Студенты, пишет в приказе ректор, «были вовлечены в незаконные сборы денег» и проведение аудиторных занятий в период локдауна. По версии третьекурсников и их бывшего мастера курса Валентина Левицкого, часть группы после пар встречалась в Театре поколений, где занималась актерским мастерством. Скидывались на аренду зала.

Также ректорат, сказано в приказе, получил протокол от кафедры режиссуры мультимедиа ГУПа. Видео, на котором запечатлена реакция студентки на действия ректора, названо постановочным и непрофессиональным, а актерская игра «неубедительной, недостоверной, художественно убогой».

«Учитывая совокупность обстоятельств, кафедра предложила студенческую группу расформировать, студентов отчислить», — пишет Запесоцкий и добавляет, что и отрицательную оценку поведению дали и «представители студенческого актива».

В итоге Запесоцкий велел создать комиссию. За 10 дней она должна «провести служебное расследование упомянутых событий».

«Поручить комиссии выявить индивидуальную роль и установить персональную ответственность за свои поступки студентов группы. Изложить обоснованные персональные предложения относительно возможности продолжения участия студентов группы в образовательном процессе».

Кроме того, комиссия должна «исследовать и отразить» роль родителей третьекурсников, включая передачу денег и организацию «нелегальных занятий». Еще один из пунктов — подготовить справку с оценкой деятельности администрации ГУПа.

Судя по приказу, в комиссию включены 15 сотрудников университета.

После встречи Запесоцкого со студентами в вузе начали раздавать листовки с распечатками статей, в которых рассказывалось об «инсценировке» обморока. Родители и сами будущие актеры написали жалобы в прокуратуру, Рособрнадзор, Минобразования и в Федерацию независимых профсоюзов, которая является учредителем ГУПа. Ответ, насколько известно «Фонтанке», пока пришел только из прокуратуры. В нем сказано, что жалобу отдали на рассмотрение районного управления МВД.

Преподаватели Левицкие оспорили решение об увольнении за аморальное поведение, суд они выиграли. Приказ о восстановлении им выдали на проходной и тут же показали новый, уволив их уже по другой статье.

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Комментарии (9)

07A
Деньги мимо общака идти не должны, не за то в 91-м бились!
Chernov Artem
ЗаПисун жжет) Аферист 100%(
Dimitry Antonov
Может быть пора уже учредителям снять этого ректора?
Очень хорошо, что Фонтанка освещает эту гадкую историю. В Интернете всё очень хорошо сохраняется и находится заинтересованными лицами. Неужели и в следующем году будет много желающих поступить в этот ВУЗ, особенно на платной основе?
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