«Группу расформировать, студентов отчислить». Запесоцкий созвал комиссию, которая должна разобраться с третьекурсниками ГУПа

Как рассказали «Фонтанке» родители третьекурсников и сами студенты, молодого человека отчислили за опоздание на пару. В документе, опубликованном на сайте вуза, сказано что студент «неоднократно нарушал дисциплину» и пропустил занятие «без уважительных причин». Остальным показали приказ о создании комиссии.«по расследованию инцидентов, организованных студентами».

Текст приказа также опубликован на сайте ГУПа. В нем ректор Александр Запесоцкий перечисляет события конца сентября в своей версии: студенты 27 сентября заявили в полицию о противоправных действиях, организовали «видеосьемку «обморока» своей соученицы», после чего «смонтированные видеоролики» были выложены в Интернет. Как ранее писала «Фонтанка», видеозаписи появились после встречи Запесоцкого с частью группы, на которой он поставил их перед выбором — отчисляться или подписывать заявление с просьбой через вуз вернуть отданные уволенным преподавателям Левицким деньги. Когда одна из студенток передумав попросила заявление обратно, Запесоцкий попросил вызвать охрану и провожал ее словами «вышла отсюда».



Студенты, пишет в приказе ректор, «были вовлечены в незаконные сборы денег» и проведение аудиторных занятий в период локдауна. По версии третьекурсников и их бывшего мастера курса Валентина Левицкого, часть группы после пар встречалась в Театре поколений, где занималась актерским мастерством. Скидывались на аренду зала.

Также ректорат, сказано в приказе, получил протокол от кафедры режиссуры мультимедиа ГУПа. Видео, на котором запечатлена реакция студентки на действия ректора, названо постановочным и непрофессиональным, а актерская игра «неубедительной, недостоверной, художественно убогой».

«Учитывая совокупность обстоятельств, кафедра предложила студенческую группу расформировать, студентов отчислить», — пишет Запесоцкий и добавляет, что и отрицательную оценку поведению дали и «представители студенческого актива».

В итоге Запесоцкий велел создать комиссию. За 10 дней она должна «провести служебное расследование упомянутых событий».

«Поручить комиссии выявить индивидуальную роль и установить персональную ответственность за свои поступки студентов группы. Изложить обоснованные персональные предложения относительно возможности продолжения участия студентов группы в образовательном процессе».

