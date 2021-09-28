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Под угрозой отчисления десять студентов кафедры актерского искусства ГУПа раздумывали над бумагой, которая может обернуться новыми неприятностями для их бывшего мастера. Под речи ректора о том, что ему вряд ли будет приятно подписывать их дипломы, некоторые студенты сдались. А когда передумали, за ними вызвали охрану.

Ректор Александр Запесоцкий вечером 27 сентября был решительным. Для встречи с ним отобрали десять студентов из группы экс-мастера курса Валентина Левицкого. Выбор объяснили наибольшей к вузу лояльностью, считая что эти третьекурсники не так радеют за судьбу своего бывшего преподавателя. На встрече, рассказали «Фонтанке» студенты, Запесоцкий рассказывал, что Левицкий и его жена уже чуть ли не осуждены по двум уголовным делам, возбуждение которых инициировал ректорат. Звучали слова «поборы», «взятка» и «мошенничество». Проблема эта касается не только преподавателей, но и студентов, которые скинувшись на аренду зала в театре для очных занятий с Левицким, совершили «омерзительный поступок». Теперь им стоит задуматься, что бы они сказали следователю. Ректор всячески высказывал свое недовольство курсом и отмечал, что студенты должны просить прощения. Несколько раз повторил, что в ГУПе их никто не держит и вообще, даже после трех актерских курсов в его университете студентам открыта дорога чуть ли не в любой вуз города.



Тут же Запесоцкий отметил, что вообще-то с их курсом педагоги намучались и работают сверхурочно, потому что их пришлось переучивать после Левицкого. Как преподаватель выпускник того же университета и воспитанник почитаемого в вузе Зиновия Яковлевича Корогодского оказался плох. На дистанционном обучении позволял себе держать связь со студентами чуть ли не из такси, опаздывал и матерился.

Сами студенты действительно невысокого мнения о «глючной» программе, с помощью которой проходили дистанционные занятия. Но мата от Левицкого собеседники «Фонтанки» не слышали, чтобы он вел занятия из такси тоже не помнят. Тем не менее, на переучивание группы, утверждает ректор, вуз потратил лишние 300 тысяч. Когда одна из студенток спросила о возвращении 200 тысяч за уже оплаченный 4 курс, Запесоцкий перешел минимум на один тон выше с вопросом «вы еще и денег хотите?».

Чтобы все же доучиться и не терять больше 800 тысяч, потраченных на актерский курс в ГУПе, студенты должны были подписать извинительную бумажку с заранее составленным текстом: «при сдаче денег Левицкому мы были выведены из психологического равновесия ситуацией с эпидемией», «форма оплаты лично педагогу не смущала», «по существу являемся пострадавшими», «нелегальные занятия», «просим вас оказать содействие в возвращении денежных средств, уплаченных Левицкому».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Текст вызвал ступор, студенты просили возможности посоветоваться с родителями, интересовались судьбой другой части группы. Запесоцкий комментировал: когда давали деньги Левицкому не задумывались, а тут ему приходится «выдавливать честность». И снова «идите в другой вуз». Одна из девушек заявление подписала, но чуть позже передумала. На ее слова о том, что бумагу она по совету родственников хочет забрать, Запесоцкий попросил вызвать охрану, сказал что «ваши родители меня не интересуют», это все не его проблема и хотеть студентка может «что угодно». Несколько раз повторил приказ «вышла отсюда», а охрану попросил проводить девушку за ворота вуза. «Прощайте, какое до свидания», - сказал напоследок Запесоцкий.

После этой сцены еще несколько человек отказались подписывать заявление, а одна из девушек упала в обморок. К вузу вызвали скорую помощь и полицию. По словам одной из студенток, Запесоцкий выходил к машине медиков и фельдшеру беседа с ректором не понравилась. Сотрудник скорой рекомендовал третьекурснице ехать в больницу, но она отказалась, семья забрала ее домой.



Защищать студентов от ректорского гнева из ближайшего пункта полиции пришел участковый. Его не пустили дальше КПП, он побеседовал с будущей актрисой и ушел, посоветовав обращаться в прокуратуру.

С этим ведомством на сегодняшний день общаться приходилось Левицким. Как рассказал «Фонтанке» Валентин, про аренду театра у него также спрашивала экономическая полиция. Претензий к нему у правоохранительных органов пока нет, уверяет он.

Как ранее писала «Фонтанка», Левицкие выиграли суд с ГУПом, сочтя увольнение по статье об аморальном поведении незаконным. Решение было принято еще в конце июля, 26 августа суд зарегистрировал апелляционную жалобу от ГУПа. На следующий день Левицким на проходной вуза показали документ об их восстановлении в должностях доцента и преподавателя кафедры, приказ был издан на основании решения суда. И тут же - новый приказ об их увольнении. В нем сказано, что Левицкие превысили должностные полномочия, формировали у обучающихся «правовой нигилизм» и тайком от администрации ГУПа собирали деньги за очные занятия. «Сумма поборов составила свыше 164 тысяч рублей», - отмечено в приказе. На этот раз уволили пару в связи с нарушением дисциплины и ненадлежащим исполнением обязанностей. С приказом Левицкие не согласились и снова будут обращаться в суд.



По словам студентов, на утро после ректорского разноса наступила тишина, всех пустили в вуз на занятия и вопросов больше не задавали. «Ждем», - с тревогой рассказывают третьекурсники.

Как сообщила «Фонтанке» мама одной из студенток, сейчас в группе обсуждают существование некоего списка с фамилиями отчисляемых. Оказалась в нем и ее дочь, которая даже не ходила на очные занятия к Левицким и на аренду не скидывалась. «Это просто за гранью», - поделилась женщина и напомнила, что за обучение дочери-отличницы она уже заплатила больше 600 тысяч рублей.

«Фонтанка» обратилась в пресс-службу вуза за комментарием, к моменту публикации ответ получен не был.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»