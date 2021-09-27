Как рассказали «Фонтанке» студенты, десять человек из группы позвали на беседу с ректором Александром Запесоцким. Поводом для встречи стал конфликт между руководством вуза и четой преподавателей Левицких. В период пандемии и вне учебного времени семья откликнулась на просьбу будущих актеров и в Театре Поколений организовала очные занятия. Студенты скидывались на аренду помещения. Информация об этом дошла до ректората, Левицких уволили по статье об аморальном поведении. Суд преподаватели выиграли.
В период увольнения студентам предлагали подписать заявление с просьбой к вузу вернуть деньги, отданные Левицким, но никто из группы на это не согласился. Теперь же перед третьекурсниками поставили вопрос ребром — либо подписать документ о «содействии в возвращении» денежных средств, либо смириться с отчислением.
Некоторым студентам после встречи стало плохо, одна девушка упала в обморок, ей вызвали скорую, но госпитализация в итоге не понадобилась.
Та часть группы, которую на встречу не позвали (а пригласили только максимально «лояльных»), видя состояние одногруппников, вызвала полицию. По словам студентов, участкового не пустили дальше КПП, сославшись на то, что ректор уже уехал. Сотрудник полиции подробно расспросил о предыстории конфликта, но в итоге «умыл руки», переадресовав жалобщиков в прокуратуру.