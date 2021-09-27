Как рассказали «Фонтанке» студенты, десять человек из группы позвали на беседу с ректором Александром Запесоцким. Поводом для встречи стал конфликт между руководством вуза и четой преподавателей Левицких. В период пандемии и вне учебного времени семья откликнулась на просьбу будущих актеров и в Театре Поколений организовала очные занятия. Студенты скидывались на аренду помещения. Информация об этом дошла до ректората, Левицких уволили по статье об аморальном поведении. Суд преподаватели выиграли .

В период увольнения студентам предлагали подписать заявление с просьбой к вузу вернуть деньги, отданные Левицким, но никто из группы на это не согласился. Теперь же перед третьекурсниками поставили вопрос ребром — либо подписать документ о «содействии в возвращении» денежных средств, либо смириться с отчислением.



Некоторым студентам после встречи стало плохо, одна девушка упала в обморок, ей вызвали скорую, но госпитализация в итоге не понадобилась.