FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
72.66р85.04р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

К Университету профсоюзов вызвали скорую и полицию. Студентке стало плохо после встречи с ректором

В Петербургском университете профсоюзов после встречи с ректором студентка упала в обморок

Студенты третьего курса факультета актерского мастерства имели неприятную беседу с ректором Университета профсоюзов вечером 27 сентября. Перед ними поставили вопрос об отчислении.

12
Печать

Как рассказали «Фонтанке» студенты, десять человек из группы позвали на беседу с ректором Александром Запесоцким. Поводом для встречи стал конфликт между руководством вуза и четой преподавателей Левицких. В период пандемии и вне учебного времени семья откликнулась на просьбу будущих актеров и в Театре Поколений организовала очные занятия. Студенты скидывались на аренду помещения. Информация об этом дошла до ректората, Левицких уволили по статье об аморальном поведении. Суд преподаватели выиграли.

В период увольнения студентам предлагали подписать заявление с просьбой к вузу вернуть деньги, отданные Левицким, но никто из группы на это не согласился. Теперь же перед третьекурсниками поставили вопрос ребром — либо подписать документ о «содействии в возвращении» денежных средств, либо смириться с отчислением.

Некоторым студентам после встречи стало плохо, одна девушка упала в обморок, ей вызвали скорую, но госпитализация в итоге не понадобилась.

Та часть группы, которую на встречу не позвали (а пригласили только максимально «лояльных»), видя состояние одногруппников, вызвала полицию. По словам студентов, участкового не пустили дальше КПП, сославшись на то, что ректор уже уехал. Сотрудник полиции подробно расспросил о предыстории конфликта, но в итоге «умыл руки», переадресовав жалобщиков в прокуратуру.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

zlopopik
Полиция тут при чем? Понятно, что Запесоцкий еще тот фрукт. Но все же не историк Соколов.
265899907
Студенты все-таки актёрскому мастерству учились ) не зря!
07A
А вы-полиция, "бутылка"! В университете что с людьми делают, лишают веры в добро и справедливость каждую секунду!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний