Театр одного ректора. В петербургском вузе студенты отказались доносить на преподавателей

Высшая профсоюзная школа культуры — Гуманитарный университет профсоюзов. Церковь св. равноап. Кирилла и Мефодия на Citywalls.ru Фото: Поделиться Поделиться







Бывшего доцента кафедры режиссуры и актерского мастерства Валентина Левицкого и его жену, преподавателя Марию Левицкую ректор ГУПа уволил за якобы совершенный аморальный поступок — поборы со студентов. Но сами «пострадавшие» устроили Запесоцкому демарш, отказавшись подписывать «доносы». Левицкие — оба выпускники ГУПа. Еще 1 марта этого года Валентин был в списке номинантов на звание лучшего преподавателя, а через две недели его с женой выгнали из вуза после «служебного расследования».

С первой волной пандемии, весной 2020-го, университет профсоюзов перешел на удаленку. Как вспоминают студенты «актерской» кафедры, почти вся практическая работа сошла на нет. Мастер курса и его жена старались придумывать хоть что-то, имеющее отношение к профессии, — например, разослали ребятам фотографии людей, попросили студентов сочинить про них историю и записать ее на видео. Студенты взвыли и попросили офлайна. Левицкий предложил заниматься в Театре Поколений, с которым в прошлом был связан ГУП. Основатель театра, Зиновий Яковлевич Корогодский, возглавлял актерско-режиссерскую кафедру университета до 2004 года. Левицкий был его учеником.



Аренда театра — тысяча рублей в час — делилась между студентами. Занятия три раза в неделю. Их посещали около тридцати человек. В среднем выходило по тысяче-полторы в месяц на каждого за такие «внеклассные» занятия.

«Пока мы очно занимались в вузе, нас могла охрана выгнать из аудитории в девять часов вечера. А в театре было очень спокойно и интересно. Зал такой, что можно менять расположение сцены, нам разрешали пользоваться атрибутикой и оборудованием. Это были очень плодотворные занятия», — вспоминают студенты. К посещению их не принуждали.

У воспитанников Левицкого не было мыслей, что мастер мог часть денег оставлять себе. За что конкретно ребята платили, знали и их родители.

Занятия в театре продолжались до февраля 2021 года. В общей сложности Левицкий, как следует из искового заявления, заплатил за аренду 184 тысячи рублей. 20 тысяч он отдал из своих, остальное — студенты.

«Площадки театра сдаются в аренду всем заинтересованным. Спектакли театр играл по выходным, а Левицкий занимался по будням, никому не мешал. На мой взгляд, он человек порядочный», — поделилась с «Фонтанкой» член совета театра Зинаида Гуляева. «Есть определенные денежные договоренности со сторонними организациями. Такие же условия были для Левицкого», — добавила главный администратор Арина Малашенко.



Секретными встречи режиссера со второкурсниками не были, деканат факультета о них знал.

Служебное расследование началось с анонимки, оставленной на сайте вуза. Ректорат счел арендную плату поборами и предложил Левицкому внести в кассу вуза 164 тысячи рублей. Эти деньги, обещало руководство ГУПа, вернут студентам «на основании заявлений».

Почему деньги возвращать велено через кассу вуза, не поняли ни Левицкий, ни его воспитанники.

«Нам эти деньги были не нужны, претензий у нас к Левицким не было», — рассказала «Фонтанке» уже бывшая студентка Анна.

По словам учеников мастера, им выдали образцы заявлений с формулировкой: «Прошу вернуть мне денежные средства, оплаченные (даты) за курс (название) в размере (сумма) в связи с тем, что занятия проведены не были».

«Мы сразу поняли, что могли подставить педагогов кляузами, — вспоминает студент ГУПа. — Я спросил, если впишу миллион, мне вернут миллион? И мне сказали «да».

Бухгалтерия приказ ректора Запесоцкого выполнить не смогла. Ни один из студентов заявление не подписал.



«Наверное, им было достаточно хотя бы одной подписи. Они были абсолютно уверены, что мы заявления подпишем, потому что «кто же откажется от денег», — рассказала одна из второкурсниц.

Все студенты, включая тех, кто на время локдауна уехал на родину, подписали расписки на имя Левицкого об отсутствии финансовых претензий.

Вуз же написал на режиссера и его жену заявление в полицию о незаконном предпринимательстве. В возбуждении дела отказали, прокуратура опротестовала, материалы вернули на дополнительную проверку. В ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что ее срок рассчитан до 17 июля.

Левицкие деньги в кассу не понесли, хотя такая опция сулила им уход по собственному желанию, сказано в исковом заявлении. 15 марта был издан приказ ректора, в котором сказано, что преподаватели «совершили виновные действия, нарушающие нормы морали и нравственности, противоречащие представлениям о добре, справедливости и чести. Уволить в связи с совершением аморального поступка».

Супружескую пару ГУП обвинил в нарушении федеральных «коронавирусных» правил и двух приказов ректора о режиме обучения и отмене очных занятий.



Левицкие подали иски о восстановлении на работе. По словам студентов, увольнение мастера сильно подорвало сплоченность группы: «Мы очень переживали. Нас целый месяц педагоги просто не узнавали. Мы лишились частички души. Такого приятного нахождения, как в театре и с Левицкими, уже нет. Пропало ощущение театральной любви. Университет и ректор совершенно не понимают, что увольнять мастера и приставлять другого в конце второго курса для актеров и режиссеров — это просто немыслимо».

Некоторые студенты собирались уходить из вуза, но ждали, когда назначат нового мастера. Срок себе поставили до 1 апреля. Дата не случайна. Это прописанный в договоре с вузом срок для внесения платы за следующий учебный год. Пять человек ушли, не дожидаясь назначения.

Иск Левицких к ГУПу рассматривает Выборгский районный суд. Заседание назначили на 26 июля. Студенты готовы выступить в суде.

Университет профсоюзов славится тяжбами со студентами, которые вынуждены авансировать свою учебу и не имеют возможности, кроме судебной, вернуть предоплату, если у них изменились обстоятельства, вплоть до фатальных. В 2000 году ГУП отказался возвращать деньги семье умершего абитуриента.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

