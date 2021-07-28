Педагогам актерской кафедры Университета профсоюзов на работу разрешил вернуться суд. Но пока не получается

Как рассказал Валентин Левицкий «Фонтанке» 28 июля, суд удовлетворил требования истцов два дня назад, решение в пользу пары подтвердили и в объединённой пресс-службе судов. Левицкие сочли, что весной этого года уволили их с кафедры актерского мастерства, где у Валентина была должность доцента, незаконно. Повод СПбГУП увидел в занятиях за пределами вуза — будущим актерам не хватало практических занятий во время коронавирусного дистанта и они попросили своего мастера их организовать. Студенты скидывались на аренду помещения, часть денег внес и Левицкий. Вуз пытался собрать со студентов заявления, в которых требовалось указать сколько они заплатили за занятия, которые «не были проведены», но никто их подписывать не стал. В итоге Левицких уволили за аморальный поступок.

