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Педагогам актерской кафедры Университета профсоюзов на работу разрешил вернуться суд. Но пока не получается

Чета Левицких выиграла спор о незаконном увольнении ректором Запесоцким

Суд в Петербурге удовлетворил иски Марии и Валентина Левицких, которыми они требовали признать увольнение незаконным. Обратно на работу их берут только после визита приставов.

Как рассказал Валентин Левицкий «Фонтанке» 28 июля, суд удовлетворил требования истцов два дня назад, решение в пользу пары подтвердили и в объединённой пресс-службе судов. Левицкие сочли, что весной этого года уволили их с кафедры актерского мастерства, где у Валентина была должность доцента, незаконно. Повод СПбГУП увидел в занятиях за пределами вуза — будущим актерам не хватало практических занятий во время коронавирусного дистанта и они попросили своего мастера их организовать. Студенты скидывались на аренду помещения, часть денег внес и Левицкий. Вуз пытался собрать со студентов заявления, в которых требовалось указать сколько они заплатили за занятия, которые «не были проведены», но никто их подписывать не стал. В итоге Левицких уволили за аморальный поступок.

По словам Валентина, решение суда о восстановлении исполнено должно быть немедленно, вопрос денежной компенсации за вынужденные прогулы может быть решен и позже. Но в отделе кадров выпиской из решения не удовлетворились, и Левицким придется решать вопрос через приставов.

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Комментарии (1)

265984735
Запесун в своём репертуаре. Позор города.
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