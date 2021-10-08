Как стало известно «Фонтанке», к 8 октября минимум трое студентов получили ответы на свои жалобы в прокуратуру. Надзорный орган спустил обращение «о возможных противоправных действиях должностных лиц СПбГУП» начальнику УМВД Фрунзенского района. Как ранее сообщала «Фонтанка», жалобы писали не только третьекурсники, но и их родители. Письма отправили в Министерство образования, Рособрнадзор, прокуратуру и в адрес учредителя ГУПа, Федерации независимых профсоюзов России. Дошли ли до них письма и что с ними ФНПР собирается делать, «Фонтанке» так и не ответили.

Обострение конфликта из-за увольнения весной 2021-го мастера курса Валентина Левицкого и его супруги пришлось на конец сентября. Как и за полгода до этого, ректор Александр Запесоцкий просил их подписать заявление, в котором от имени студентов была прописана просьба вернуть отданные Левицким деньги. На деле же актеры скидывались на аренду зала для очных занятий по актерскому мастерству, когда весь вуз ушел на дистант.



На встречу с ректором позвали 10 человек, но не все выдержали давления. Одна из девушек почувствовала себя плохо и даже потеряла сознание. Видеозапись с ее участием была опубликована в СМИ, в том числе на «Фонтанке».



Через несколько дней в холле вуза на большом плакате был распечатан текст статьи из «Аргументов недели», а теперь студентам предлагают распечатку материала с сайта «Свободная пресса». Из нее следует, что обморок студентка инсценировала и не исключено, что каким-то образом участвовали в этом и Левицкие. А все потому, что «речь идет о ее возможном соучастии в уголовном преступлении и хорошо, если условном наказании». «Даже непрофессионалу заметен чудовищно низкий уровень исполнителей, как в организационной части постановки, так, собственно, и в исполнительской технике», — и дальше в том же духе.

