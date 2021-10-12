Регистратор заснял, как резкий «Пежо» собрал на КАД двоих и завалился на бок

Столкновение трех машин на севере кольцевой автодороги Петербурга, закончившееся перевертышем, попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. К аварии привел резкий маневр.
Видео ДТП 12 октября опубликовала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Мария. На записи видно, как минивэн Peugeot едет в среднем ряду за легковой машиной и внезапно водитель резко перестраивается влево. «Пежо» сталкивается с двигавшимся по левой полосе автомобилем, ударяется в отбойник, и затем его задом несет поперек КАД через все полосы. В крайнем правом ряду он врезается в ту самую машину, что сначала ехала перед ним, и переворачивается на бок.
Сама авария произошла днем 11 октября на 22-м километре внешнего кольца КАД, между проспектом Энгельса к Выборгским шоссе. Судя по данным с видеорегистратора, случилась она в 12:24. Информации о пострадавших не поступало.