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Регистратор заснял, как резкий «Пежо» собрал на КАД двоих и завалился на бок

Очевидица прояснила обстоятельства ДТП с перевертышем на КАД Петербурга

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15847160" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Столкновение трех машин на севере кольцевой автодороги Петербурга, закончившееся перевертышем, попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. К аварии привел резкий маневр.

Видео ДТП 12 октября опубликовала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Мария. На записи видно, как минивэн Peugeot едет в среднем ряду за легковой машиной и внезапно водитель резко перестраивается влево. «Пежо» сталкивается с двигавшимся по левой полосе автомобилем, ударяется в отбойник, и затем его задом несет поперек КАД через все полосы. В крайнем правом ряду он врезается в ту самую машину, что сначала ехала перед ним, и переворачивается на бок.

Сама авария произошла днем 11 октября на 22-м километре внешнего кольца КАД, между проспектом Энгельса к Выборгским шоссе. Судя по данным с видеорегистратора, случилась она в 12:24. Информации о пострадавших не поступало.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15847160" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

AlBerkut
Зеркала - это для блондинок, губы красить. Истинные мушкетёры, даже если едет на фургоне-каблуке, по ним не смотрят😂
мухомор
Пежо это диагноз.
264740111
Тихоходу из среднего ряда в итоге тоже досталось.
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