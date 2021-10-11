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На севере КАД водители сообразили на троих и уложили на бок минивэн

Автомобиль перевернулся на КАД Петербурга, столкнувшись с двумя легковыми

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15843915" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Авария с участием трех автомобилей затрудняет движение на севере кольцевой автодороги Петербурга днем 11 октября. Одна из машин оказалась на боку.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Матвей, на внешнем кольце КАД от проспекта Энгельса к Выборгскому шоссе лег на бок минивэн Peugeot. На кадрах с места ДТП видно, что автомобиль частично лежит на полосе безопасности и частично — на крайней правой.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что столкнулись три легковых автомобиля, и один из них опрокинулся. Авария произошла на 22-м километре внешнего кольца, информация о ней поступила в 13:20. Информации о пострадавших пока не было. На место ДТП направлены сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу.

Движение в районе места аварии затруднено, добавили в дорожном управлении.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15843915" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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