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«Яндекс» купит израильский сервис аренды электросамокатов Wind

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«Яндекс» договорился о покупке израильского сервиса аренды электросамокатов Wind, сообщает 12 октября газета «Ведомости». В контур сделки войдут самокаты, ПО, собственное производство и исследовательский центр в Китае.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года, ее стоимость не разглашается. Сотрудники компании станут частью команды международного направления бизнеса «Яндекса» — Yango. После закрытия сделки сервис переименуют в Yango Wind. Сейчас его парк насчитывает около 4 500 самокатов, на которых совершается 660 тыс. поездок в месяц.

«Яндекс» уже работает в Израиле как сервис заказа такси Yango и сервис доставки еды Deli. На местном рынке аренды электросамокатов ему придется конкурировать с крупными игроками Lime и Bird.

IT-компания только в июле вышла на российский рынок кикшеринга. Самокаты «Яндекса» можно взять в аренду в Москве и Краснодаре.

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