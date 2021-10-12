Сельский фонтан превратился в ледяной под Курганом. Хотели порадовать детей — и огорчили взрослых

Вовремя не отключенный на зиму фонтан в селе Шатрово Курганской области превратился в ледяную инсталляцию. Местные жители назвали новый «арт-объект» бесхозяйственностью, а в администрации ответили, что просто «хотели продлить удовольствие для детей».
Фото и видео ледяного фонтана опубликовала местная газета «Сельская новь» накануне, 11 октября. Жители Шатрово раскритиковали местные власти за то, что не отключили фонтан вовремя, и пошутили, что на фото итогом работы чиновников с плаката любуется губернатор области Вадим Шумков. Администрация Шатровского района 12 октября прокомментировала, что с понедельника фонтан отключен и зарезервирован на зимний период.
Изданию «Подъём» в администрации рассказали, что хотели продлить удовольствие для детей и не думали, что будет такой заморозок. «Сегодня у нас плюс 7 было, а вчера минус 11 градусов. Резко температура упала, поэтому такая ситуация получилась. Но не переживайте, фонтан жив и на будущий год будет снова радовать детей», — пояснили местные власти, отметив, что оборудование фонтана демонтировали и убрали на зимнее хранение, повреждено оно не было.