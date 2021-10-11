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Тихон Жизневский сыграет в экшене о найденной библиотеке Ивана Грозного

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Тихон Жизневский откроет тайны подземелья с Алексеем Серебряковым: в Москве начаты съемки приключенческого фильма «Сокровища Ивана Грозного». Актеры снимутся в главных ролях в картине, над которой работает режиссер Глеб Орлов («Поддубный»).

«Съемочная группа предложит свою версию исчезновения и обретения легендарной библиотеки Ивана Грозного, — рассказывают в кинокомпании «Централ Партнершип». — По сюжету фильма, при строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного существует! Но находка оказывается забыта на долгие годы и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы…»

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Судьба библиотеки Ивана Грозного — одна из загадок истории: доподлинно даже неизвестно, существовала она или нет. Многие считают, что собрание книг и документов, первоначально принадлежавшее византийским императорам, было спрятано. Историки выдвигали различные гипотезы о месте ее нахождения, однако еще чаще говорили, что она погибла в пожарах или во времена Смуты.

«Наш фильм — это не только приключенческий водоворот, но и история о непростых отношениях в зарождающейся семье, — рассказывает о предстоящем фильме его продюсер Владимир Маслов. — Все указанные артефакты наделены художественными мифологемами, но существуют в действительности. Таким образом, проект будет представлять огромный интерес как для специалистов, так и для простых зрителей».

Съемки ведутся при поддержке Фонда кино. Картина должна выйти на экраны в 2022 году.

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Комментарии (4)

hal9000
Да и плюсануть еще хочу самую важную наверно мысль..которая рушит весь энтузиазм в этой песне..эт хранение..в пещерах в подземельях не сохранятся,но как обычно хочется верить что гдето в подземелье Грозный нашел некую камеру где природой создано идеальные условия для хранения книг..туда заходишь после долгих скитаний по пещере и там дышиться легко горит свет столы ломятся от явств..книги уложены ровненько в алфавитном порядке,садишься в уютное кресло почитать и голые женщины подходят и спрашивают вам чашечку чая или чашечку кофе??
hal9000
Грозный со своей подругой и детьми балбесами любил в Старице тусоваться..там тоже есть подземелья и пещеры..полюбому там спрятал книжки...покрайне мере яб на его месте так и сделал..там не особо много было...хотя имхо нет уже этих книжек..перевоз всего этого добра в Старицу полюбому зафиксировал бы какой летописец..прежде чем искать эти книжки нужно максимально нарыть инфы про то время..а мне чет неохота..
Arkadiy_
Игнатий Яковлевич Стеллецкий исследовал сию тему всю жизнь и написал интересную книгу "Мёртвые книги в московском тайнике"
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