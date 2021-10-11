Тихон Жизневский сыграет в экшене о найденной библиотеке Ивана Грозного

«Съемочная группа предложит свою версию исчезновения и обретения легендарной библиотеки Ивана Грозного, — рассказывают в кинокомпании «Централ Партнершип». — По сюжету фильма, при строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного существует! Но находка оказывается забыта на долгие годы и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы…»

Тихон Жизневский откроет тайны подземелья с Алексеем Серебряковым: в Москве начаты съемки приключенческого фильма «Сокровища Ивана Грозного». Актеры снимутся в главных ролях в картине, над которой работает режиссер Глеб Орлов («Поддубный»).

Судьба библиотеки Ивана Грозного — одна из загадок истории: доподлинно даже неизвестно, существовала она или нет. Многие считают, что собрание книг и документов, первоначально принадлежавшее византийским императорам, было спрятано. Историки выдвигали различные гипотезы о месте ее нахождения, однако еще чаще говорили, что она погибла в пожарах или во времена Смуты.



«Наш фильм — это не только приключенческий водоворот, но и история о непростых отношениях в зарождающейся семье, — рассказывает о предстоящем фильме его продюсер Владимир Маслов. — Все указанные артефакты наделены художественными мифологемами, но существуют в действительности. Таким образом, проект будет представлять огромный интерес как для специалистов, так и для простых зрителей».



Съемки ведутся при поддержке Фонда кино. Картина должна выйти на экраны в 2022 году.