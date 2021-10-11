На «Красном треугольнике» открыли подпольную выставку «Руины Петербурга»

11 октября в одном из заброшенных заводских корпусов «Красного треугольника» открылась подпольная выставка «Руины Петербурга». Ее подготовила анонимная группа архитекторов и градозащитников. На полуразрушенных стенах художники разместили фотографии и написали послания зрителям. Так активисты хотят привлечь внимание к культурному наследию, которое постепенно утрачивает город.



«Автор находил разрушающееся здание, вешал на него чертеж из госархива, на котором было дорисовано, в каком состоянии здание сейчас (если оно закрашено граффити, дорисовывал граффити. — Прим. ред.), и фотографировал — рассказал «Фонтанке» об экспонатах выставки Сергей, один из ее организаторов. — Скоро эти здания могут сохраниться только на снимках».