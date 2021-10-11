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На «Красном треугольнике» открыли подпольную выставку «Руины Петербурга»

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11 октября в одном из заброшенных заводских корпусов «Красного треугольника» открылась подпольная выставка «Руины Петербурга». Ее подготовила анонимная группа архитекторов и градозащитников. На полуразрушенных стенах художники разместили фотографии и написали послания зрителям. Так активисты хотят привлечь внимание к культурному наследию, которое постепенно утрачивает город.

«Автор находил разрушающееся здание, вешал на него чертеж из госархива, на котором было дорисовано, в каком состоянии здание сейчас (если оно закрашено граффити, дорисовывал граффити. — Прим. ред.), и фотографировал — рассказал «Фонтанке» об экспонатах выставки Сергей, один из ее организаторов. — Скоро эти здания могут сохраниться только на снимках».

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На фотографиях — здания на Обводном канале, 62, Синопской набережной, 24, набережной Фонтанки, 90, и так далее — всего 10 адресов, которые, по мнению художников, требуют незамедлительного внимания общественности.

«Стрит-арту не полагается быть согласованным, это искусство, которое возникает там, где город даёт трещину», — объясняют организаторы обстановку секретности.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Интересно, что первоначально выставку проводить собирались в доме Басевича, однако в нем в который раз произошел пожар.

© Фонтанка.Ру

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