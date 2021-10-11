Смольный предупреждает водителей, где будут ловить лихачей передвижные камеры

Комитет по информатизации и связи Петербурга сообщает адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на текущей неделе — с 11 по 17 октября.
Как отмечают в Городском мониторинговом центре, передвижные комплексы фиксируют превышения скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города. Места их работы определяет Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. В том числе за лихачами проследят на Витебском проспекте и Пулковском шоссе, на Таллинском, Суздальском, Приморском и Митрофаньевском шоссе, Парашютной улице и улице Типанова, Индустриальном проспекте, Выборгской и Октябрьской набережных.
Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются на сайте и в соцсетях Городского мониторингового центра.