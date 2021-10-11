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Смольный предупреждает водителей, где будут ловить лихачей передвижные камеры

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Комитет по информатизации и связи Петербурга сообщает адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на текущей неделе — с 11 по 17 октября.

Как отмечают в Городском мониторинговом центре, передвижные комплексы фиксируют превышения скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города. Места их работы определяет Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. В том числе за лихачами проследят на Витебском проспекте и Пулковском шоссе, на Таллинском, Суздальском, Приморском и Митрофаньевском шоссе, Парашютной улице и улице Типанова, Индустриальном проспекте, Выборгской и Октябрьской набережных.

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга
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Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются на сайте и в соцсетях Городского мониторингового центра.

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга

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Комментарии (13)

266178768
Кто вообще придумал предупреждать о камерах?
Это у кого такая забота о нищебродах возникла?

Мало того, что о камерах Яндекс напоминает, иначе в жизни бы не тормозили, где положено, так еще и о неожиданных проверках будут предупреждать, чтобы Яндекс заботливо предлагал другой маршрут потенциально "потерпевшим"...
SWd
Вот бы еще МВД выпускало списки улиц, где будут патрули, с просьбой не совершать преступления в указанных районах в указанное время спасибо.
266242740
мало, мало камер! почти ничего не доится с нашей коровы!
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