FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В школе Махачкалы от ножевого ранения погиб ребёнок. Задержан его сверстник

В Махачкале мальчик пришёл с ножом в школу и смертельно ранил учащегося

1
Печать

В одной из школ Махачкалы учащийся ранил ножом сверстника. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ребёнок от полученного ранения скончался в больнице. Оба мальчика учатся в девятом классе школы №51.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний