В одной из школ Махачкалы учащийся ранил ножом сверстника. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ребёнок от полученного ранения скончался в больнице. Оба мальчика учатся в девятом классе школы №51.
В школе Махачкалы от ножевого ранения погиб ребёнок. Задержан его сверстник
В Махачкале мальчик пришёл с ножом в школу и смертельно ранил учащегося
В одной из школ Махачкалы учащийся ранил ножом сверстника. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ребёнок от полученного ранения скончался в больнице. Оба мальчика учатся в девятом классе школы №51.
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