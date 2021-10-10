«Роскосмос» приостановил до конца октября огневые испытания ракетных двигателей в Воронеже. Кислород оказался нужнее больным коронавирусом, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных, сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ Химавтоматики. Только одно это наше предприятие передает медучреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода», — написал Рогозин 10 октября в своем Telegram-канале.
Ранее Рогозин заявлял, что у «Роскосмоса» проблемы с бюджетным финансированием, но он попытается их решить привлечением частного капитала.
Рогозин отдал кислород для ракетных двигателей больным коронавирусом
Испытания ракетных двигателей в Воронеже приостановлены «Роскосмосом»
«Роскосмос» приостановил до конца октября огневые испытания ракетных двигателей в Воронеже. Кислород оказался нужнее больным коронавирусом, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.