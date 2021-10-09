Из-за студенческих вечеринок возле общежитий СПбГУ в Петергофе появится пункт полиции

В студенческом городке Петродворцового учебно-научного комплекса (ПУНК) СПбГУ хотят разместить пункт полиции. Об этом сообщил и. о. заместителя ректора по безопасности Дмитрий Грязнов в ответ на вопрос о причинах рейда правоохранителей.



По его словам, решение об опорном пункте полиции приняли из-за студенческих вечеринок. В частности, Грязнов вспомнил ситуацию в ночь на 19 сентября. Тогда группа обучающихся «продолжительное время» нарушала законодательство, в том числе о соблюдении тишины в ночное время и запрете на употребление алкоголя на территории вуза. Так, добавил Грязнов, 24 сентября полицейские законно пресекли нарушения в ПУНКе, а теперь планируют контролировать порядок постоянно.

