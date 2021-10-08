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Я почему вредный был? Потому что у меня трицикла не было. «Почта России» показала новый транспорт для курьеров

Курьеры «Почты России» в Москве начнут доставлять посылки на электрическом трицикле

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Фото: «Почта России»
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«Почта России» показала электрический трицикл, на котором курьеры будут развозить посылки по городу. Пока в качестве эксперимента и только в Москве.

«Это электрический трицикл. Пока он у нас один. Скоро начнем его тестировать — наши курьеры будут развозить с его помощью посылки в Москве. Мы хотим понять, насколько он будет удобен в большом городе», — сообщается 8 октября в телеграм-канале почты.

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Трицикл обладает грузоподъемностью 90 кг и способен развивать максимальную скорость в 30 км/ч. Грузовой отсек оснащен термоизоляцией, а кабина — закрытая, поэтому его можно использовать в любое время года. Разработала его нижегородская компания «Форвард», занимающаяся в основном доработками автомобилей ГАЗ. По данным Autonews, на одной зарядке электрический трицикл может проехать до 40 км, а заряжается он 8–10 часов.

Фото: «Почта России»

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Комментарии (1)

nuga
Симпатичный,такую малышку могли пустить в широкую продажу тем,кому не нужен автомобиль и на велосипеде ездить не комильфо. Сколько стоит этот коробок батарейка?
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