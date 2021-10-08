«Почта России» показала электрический трицикл, на котором курьеры будут развозить посылки по городу. Пока в качестве эксперимента и только в Москве.

«Это электрический трицикл. Пока он у нас один. Скоро начнем его тестировать — наши курьеры будут развозить с его помощью посылки в Москве. Мы хотим понять, насколько он будет удобен в большом городе», — сообщается 8 октября в телеграм-канале почты.