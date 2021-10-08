«Почта России» показала электрический трицикл, на котором курьеры будут развозить посылки по городу. Пока в качестве эксперимента и только в Москве.
«Это электрический трицикл. Пока он у нас один. Скоро начнем его тестировать — наши курьеры будут развозить с его помощью посылки в Москве. Мы хотим понять, насколько он будет удобен в большом городе», — сообщается 8 октября в телеграм-канале почты.
Трицикл обладает грузоподъемностью 90 кг и способен развивать максимальную скорость в 30 км/ч. Грузовой отсек оснащен термоизоляцией, а кабина — закрытая, поэтому его можно использовать в любое время года. Разработала его нижегородская компания «Форвард», занимающаяся в основном доработками автомобилей ГАЗ. По данным Autonews, на одной зарядке электрический трицикл может проехать до 40 км, а заряжается он 8–10 часов.