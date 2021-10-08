Производство «Фольксвагенов» в России сократят из-за дефицита полупроводников

«С начала года значительная нехватка производственных мощностей для выпуска полупроводников приводит к возникновению серьезных проблем с поставками в автомобильной промышленности и в том числе влияет на Volkswagen Group Rus. В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании будет снижен в ближайшие месяцы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании 8 октября.

В Volkswagen отметили, что продолжают ежедневно мониторить ситуацию с поставками чипов и будут менять производственный график в зависимости от нее. Как только наметятся улучшения, объемы производства увеличат, чтобы удовлетворить спрос. На калужском заводе собирают автомобили Volkswagen Tiguan и Polo и Skoda Rapid.

В сентябре из-за дефицита полупроводников Volkswagen несколько раз останавливал производство на заводе в Калуге. 7 октября Skoda, которая входит в международный концерн Volkswagen, объявила, что с 18 октября сильно сократит или полностью остановит производство в Чехии. Российский «АвтоВАЗ» за последние месяцы неоднократно приостанавливал конвейер по этой же причине.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, министерство не исключает, что автозаводы в России и дальше будут останавливать производство из-за дефицита компонентов. В августе аналитики прогнозировали, что из-за ситуации с полупроводниками в 2021 году в мире могут не выпустить до 9 миллионов автомобилей.