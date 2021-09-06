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Почти половина сотрудников «АвтоВАЗа» оказалась в режиме простоя

Около 15 тысяч сотрудников «АвтоВАЗа» находятся в режиме простоя и получают две трети зарплаты. Об этом 6 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Самарской области.

Губернатор региона Дмитрий Азаров на встрече с руководством «АвтоВАЗа» и ООО «Роберт Бош Самара» выразил готовность помочь заводу. Для минимизации простоя увеличен объем производства запасных частей, организовано дополнительное обучение персонала, продолжают работать сотрудники, выпускающие комплектующие для производства в Ижевске и на заводе Renault в Москве.

Кроме того, корпоративный отпуск был перенесен с конца декабря на 25 — 27 августа. Также сотрудникам выплатили премии по итогам работы за I полугодие в размере 8 тыс. рублей, рассказал вице-президент по персоналу и социальной политике «АвтоВАЗа» Дмитрий Михайленко.

После нормализации ситуации с поставками комплектующих от «Роберт Бош Самара» завод планирует восполнить производственные потери за счет 9-часовых смен и работы по субботам.

«Фонтанка» писала, что летом «АвтоВАЗ» несколько раз сталкивался с перебоями поставок комплектующих, из-за чего вводились вынужденные простои.

Мировые производители автомобилей испытывают проблемы из-за глобальной нехватки полупроводников и других автокомпонентов. Приостанавливать работу некоторых заводов или снизить объемы производства были вынуждены General Motors, Toyota и Hyundai. «АвтоВАЗ» прогнозирует, что дефицит на мировом рынке электронных компонентов продлится до 2022 года.

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