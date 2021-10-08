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Пермская полиция заинтересовалась историей с подростком, которого якобы избили приезжие строители

МВД по Пермскому краю проверяет сообщения об избиении ребенка рабочими

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Пермская полиция начала проверку после того, как по соцсетям и местным СМИ разлетелась история о подростке, якобы избитом рабочими в Александровске. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

Ранее в соцсетях рассказывали, что рабочие специально роняли 13-летнего мальчика на землю, несколько раз ударили его по лицу и в живот. Причиной якобы стали сломанные им и его друзьями бордюры, которые до этого установили строители.

Заявление в полицию написали родители мальчика.

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Комментарии (5)

Свободу Лёхе!
Допускаю, что все мы в детстве - хулиганили, допускаю, что были и такие, кто не хулиганил, разница конечно есть но, не такая как в менталитетах, хотя.. - кто знает.. Только опыт собственный тут может что-то подсказать.. Взрослые нас ни разу не били - они нас просто не смогли бы догнать, да и.. если бы догнали.., ну - за ухо схватили бы! ) А тут - "избили"! Бред какой-то для моего Советского Детства! Я допускаю, что Государство изменилось.., но - не до такой же Степени, что его уже.. - просто НЕТ?! От слова - совсем?! Тогда, нужно готовиться..)
Владислав М
Дело Компота живёт. Если и правда ломали, то яжедети получили то, к чему стремились. Надеюсь, ещё родители добавят.
265984735
Очередной понаехавший журналист, незнакомый со словом «поребрик». Как тебя в петербургское СМИ взяли?!
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