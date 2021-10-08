Пермская полиция заинтересовалась историей с подростком, которого якобы избили приезжие строители

Пермская полиция начала проверку после того, как по соцсетям и местным СМИ разлетелась история о подростке, якобы избитом рабочими в Александровске. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.



Ранее в соцсетях рассказывали, что рабочие специально роняли 13-летнего мальчика на землю, несколько раз ударили его по лицу и в живот. Причиной якобы стали сломанные им и его друзьями бордюры, которые до этого установили строители.

Заявление в полицию написали родители мальчика.