«Провел ночь в КПЗ за пьяный дебош на вокзале. Все осознал. Не пейте. Щас не знаю, может отпустят, а может в суд повезут. Ну хоть телефон отдали на время», — рассказал он на своей странице «ВКонтакте» 7 октября.
Спустя полчаса Мэддисон добавил, что его выпустили.
«10 часов КПЗ за потерю человеческого достоинства и штраф 600 рэблсов», — подвел итог стример.
Накануне Илья Мэддисон приехал в Петербург, чтобы поддержать своего друга Юрия Хованского, которому снова продлили арест.
После он с фанатами гулял по Петербургу и, судя по всему, крепко выпил.