Илья Мэддисон (настоящее имя — Илья Давыдов) — российский стример и видеоблогер, разработчик компьютерных игр и бывший телеведущий. Мэддисон и Хованский — давние друзья, вместе они были помощниками депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Сам Власов после задержания Хованского заявил, что тот уже полгода не помогает ему.

Хованский в изоляторе с начала лета этого года. Его арестовали по делу об оправдании терроризма за песню, которую он спел на стриме в 2012 году. Блогер извинился за стихи о «Норд-Осте» и Джохаре Дудаеве. Его адвокаты настаивают на том, что дело возбуждено незаконно. На момент стрима, в котором, по словам Хованского, эта песня прозвучала единственный раз, вменяемая ему часть статьи предполагала оправдание терроризма через СМИ, а не в Интернете вообще. По первой части вышли сроки давности. Суд признал возбуждение дела законным.