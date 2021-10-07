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Илья Мэддисон после продления меры Хованскому напился, провёл 10 часов в КПЗ и получил 600 рублей штрафа

Блогер Илья Мэддисон был задержан за пьяный дебош на Московском вокзале в Петербурге

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«Провел ночь в КПЗ за пьяный дебош на вокзале. Все осознал. Не пейте. Щас не знаю, может отпустят, а может в суд повезут. Ну хоть телефон отдали на время», — рассказал он на своей странице «ВКонтакте» 7 октября.

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Спустя полчаса Мэддисон добавил, что его выпустили.

«10 часов КПЗ за потерю человеческого достоинства и штраф 600 рэблсов», — подвел итог стример.

Накануне Илья Мэддисон приехал в Петербург, чтобы поддержать своего друга Юрия Хованского, которому снова продлили арест.

После он с фанатами гулял по Петербургу и, судя по всему, крепко выпил.

Илья Мэддисон (настоящее имя — Илья Давыдов) — российский стример и видеоблогер, разработчик компьютерных игр и бывший телеведущий. Мэддисон и Хованский — давние друзья, вместе они были помощниками депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Сам Власов после задержания Хованского заявил, что тот уже полгода не помогает ему.
Хованский в изоляторе с начала лета этого года. Его арестовали по делу об оправдании терроризма за песню, которую он спел на стриме в 2012 году. Блогер извинился за стихи о «Норд-Осте» и Джохаре Дудаеве. Его адвокаты настаивают на том, что дело возбуждено незаконно. На момент стрима, в котором, по словам Хованского, эта песня прозвучала единственный раз, вменяемая ему часть статьи предполагала оправдание терроризма через СМИ, а не в Интернете вообще. По первой части вышли сроки давности. Суд признал возбуждение дела законным.

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Комментарии (11)

kоt-obormot
Главное лайки, и просмотры.
paha
Прекрасная новость. Дорогая передача, а у меня тоже есть инфа. Я вчера не напился. Поехал в зальчик и пожал стошечку от груди. Может, забахаете пост по этому поводу?
EugenPark
Кто все эти люди? Какая-то нереальная клоунада.
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