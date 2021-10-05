Подозреваемый в убийстве девушек в Гае получил ещё 4 уголовных дела

В отношении 29-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве студенток медколледжа в Оренбургской области, Следственный комитет возбудил уголовные дела по ещё четырём статьям.



Как сообщает 5 октября РИА Новости, это статьи об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, поджоге имущества и завладении автомобилем. Таким образом, подтверждается информация местных СМИ о том, что девушки были изнасилованы.



Лазарева задержали 3 октября в его родном городе Орске той же Оренбургской области после угона. Он дал признательные показания.