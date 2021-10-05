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Подозреваемый в убийстве девушек в Гае получил ещё 4 уголовных дела

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В отношении 29-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве студенток медколледжа в Оренбургской области, Следственный комитет возбудил уголовные дела по ещё четырём статьям.

Как сообщает 5 октября РИА Новости, это статьи об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, поджоге имущества и завладении автомобилем. Таким образом, подтверждается информация местных СМИ о том, что девушки были изнасилованы.

Лазарева задержали 3 октября в его родном городе Орске той же Оренбургской области после угона. Он дал признательные показания.

«Фонтанка» подробно рассказывала, что это за человек. Почти треть жизни он провёл в тюрьме за убийство, там же женился.

30 сентября в городе Гае Оренбургской области в квартире обнаружили двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», по ней грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

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Комментарии (2)

DenZol
Чем отличаются статья про изнасилование и про насильственные действия сексуального характера?
Глубиной проникновения или чем ещё?
07A
Не нужен он живым нашему обществу!
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