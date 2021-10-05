FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
72.92р84.64р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Подозреваемый в убийстве девушек в Гае сознался

Следствие ходатайствует о его аресте.

1
Печать

Подозреваемый в убийстве трёх студенток медколледжа в городе Гае дал признательные показания на допросе. Об этом сообщает 5 октября РИА Новости со ссылкой на суд. Меру пресечения ему назначат в 9:30 мск.

Подозреваемый 29-летний Александр Лазарев, напомним, был задержан в воскресенье в родном Орске той же Оренбургской области. Он попался на угоне.

Незадолго до убийства девушек он вышел из тюрьмы, где провёл около 9 лет.

По данным портала города Гая, медэкспертиза предварительно показала, что перед смертью девушки были изнасилованы.

30 сентября в городе Гае Оренбургской области в квартире обнаружили двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», по ней грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

alexdelovoi
Теперь пожизненное. Где и сдохнет. И это хорошо. Но девок, конечно, не вернуть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний