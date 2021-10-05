Подозреваемый в убийстве девушек в Гае сознался

Подозреваемый в убийстве трёх студенток медколледжа в городе Гае дал признательные показания на допросе. Об этом сообщает 5 октября РИА Новости со ссылкой на суд. Меру пресечения ему назначат в 9:30 мск.



Подозреваемый 29-летний Александр Лазарев, напомним, был задержан в воскресенье в родном Орске той же Оренбургской области. Он попался на угоне.



Незадолго до убийства девушек он вышел из тюрьмы, где провёл около 9 лет.



По данным портала города Гая, медэкспертиза предварительно показала, что перед смертью девушки были изнасилованы.