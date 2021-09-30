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Объятия автоцистерны и KIA собрали километровый «хвост» на Обводном, а Пискаревский стоит из-за ремонта

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Ремонт и ДТП добавляют пробок Петербургу днем 30 сентября. А в утренний час пик городские проспекты выдавили КАД из топа самых больших заторов на дорогах.

По данным «Яндекс.Пробок», днем четверга на дорогах Петербурга обычные 4 балла, однако на некоторых магистралях водители вынуждены торчать в пробках даже сейчас. Так, из-за ДТП собрался затор длиной более 2 километров на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом. А на набережной Обводного канала километровую пробку создало ДТП с автоцистерной с надписью «Огнеопасно». На видео, опубликованном очевидцем в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что большегруз притерся с легковой KIA на нечетной стороне набережной. Затор тянется от реки Монастырки.

Одна из наиболее крупных пробок этого часа уже традиционно собралась на Пискаревском проспекте. Водители толкаются в сторону КАД от проспекта Металлистов, особенно плотный затор начинается от Бестужевской улицы. По данным «Яндекса», еще в 12 часов дня магистраль была загружена на 9 баллов — почти максимум. Это на 5 баллов больше обычного. Напомним, что на проспекте ремонтируют дорожное покрытие, и работы продлятся до 4 октября.

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Утром 30 сентября максимальная загруженность петербургских дорог составила 6 баллов. Это на 1 балл больше, чем было вчера, но соответствует обычному уровню. В числе самых загруженных улиц тоже лидировал Пискаревский проспект, забитый в направлении из центра на 9 баллов. На 8 баллов было загружено Московское шоссе в центр, и 7 баллов наблюдались на Московском шоссе и Витебском проспекте в центр.

Необычно выглядел утром список самых крупных городских пробок: в нем не было КАД. Больше всего водителям пришлось постоять:

  • на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина — 6,4 км от Центральной улицы до проспекта Наставников;
  • на Российском путепроводе и Индустриальном проспекте — 4,3 км от улицы Латышских Стрелков до шоссе Революции;
  • на Шлиссельбургском проспекте и проспекте Обуховской Обороны — 4,2 км от Прибрежной улицы до метро «Пролетарская»;
  • на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице — 4,2 км от Бассейной улицы до Лиговского проспекта;
  • на проспекте Маршала Блюхера, Кантемировской улице и Кантемировском мосту — 4 км от Лабораторного проспекта до Аптекарской набережной.

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