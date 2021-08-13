В середине августа стартуют дорожный ремонт и работы на водопроводе и теплосетях в нескольких районах Петербурга. Движение будут ограничивать и перекрывать до середины сентября.
Как сообщает 13 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 14 августа по 15 сентября в связи с продолжением ремонта дорожного покрытия будет ограничен проезд по Пискарёвскому проспекту на участке от КАД до Ручьёвского путепровода. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».
С 16 по 25 августа ограничат движение транспорта по улице Маршала Говорова от Урхова переулка до Лермонтовского переулка. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать там водопровод.
Для прокладки теплосети во второй половине августа перекроют движение по проспекту Пархоменко:
- с 16 по 19 августа — от 2-го Муринского проспекта до Болотной улице;
- с 20 по 22 августа — от Болотной улицы до Институтского проспекта.
Работы ведет АО «СГЭМ».
А с 17 по 31 августа ООО «ЕвроГазСтрой» будет прокладывать теплосеть на улице Руставели, из-за чего будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по ней и ее боковому проезду от проспекта Науки до Северного проспекта:
- с 17 по 18 августа — перекрытие бокового проезда улицы Руставели у дома 30, литера А;
- с 19 по 24 августа — ограничение движения по улице Руставели;
- с 25 по 31 августа — перекрытие движения по улице Руставели от дома 31, корпус 4, литера А, до дома 33, литера А.