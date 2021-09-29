Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Поделиться Поделиться







Поток масляной жидкости всех цветов радуги вдоль причалов культурного пространства «Севкабель порт» был зафиксирован читателями «Фонтанки» в пятницу, 24 сентября. На выходных после публикации туда наведались специалисты Росприроднадзора. «Ликвидацией загрязнения занималось специализированное городское предприятие», — отчитались в ведомстве. Однако источник загрязнения не нашли, координаты были лишь приблизительные. «По предварительным данным, источник поступления нефтепродуктов в реку расположен в районе Кожевенной линии», — заявили в официальном заявлении ведомства.



Набор потенциальных загрязнителей природы даже при таком широко очерченном круге подозреваемых невелик. Непосредственный выход к воде там имеют «Балтийский завод», фабрика им. Веры Слуцкой да «Севкабель». Однако два последних предприятия давно не функционируют и представляют собой культурное и офисное пространство. Если у них и есть какие-то нефтепродукты, то в самых минимальных, гражданских объемах, которых не хватит, чтобы несколько дней подряд выливать в Неву.

«Балтийский завод» выделяется на этом фоне. Тем более что как раз в эти выходные у его причалов одновременно стояли три атомных ледокола. Они привлекли к себе внимание зевак и давали повод для очевидных, хотя и поспешных, выводов о причинах появления масляного пятна чуть ниже по течению.

«Фонтанка» задала вопрос «Балтийскому заводу». Там все проверили и уверенно заявили: «Не от нас». Более того, корабелы высказали свою теорию происхождения нефтяного пятна.

Служба экологов «Балтзавода» выяснила, что эти загрязнения якобы идут с теплоходов, которые пришвартованы у «Севкабеля», и, по их предположениям, это не топливная жидкость, а скорее туалетная.



Небольшие кораблики у «Севкабеля» действительно время от времени швартуются — в рамках регулярных экскурсионных маршрутов. Однако предположение заводских экологов было очевидно абсурдным — характер пятна и его непрерывность заставляли предполагать именно нефтяное происхождение, причем долговременное, а не разовое.

«Фонтанка» решила своими глазами убедиться, что там откуда-то течет. И выяснила, что, конечно, ледоколы и речные трамвайчики тут ни при чем.

Если подойти к краю набережной между корпусами «Севкабеля» на Кожевенной, 40, и перспективным продолжением культурного пространства на Кожевенной, 34 (так называемый «Исткабель»), легко заметить: вытекает довольно широкой струей именно из набережной.



Автор: «Фонтанка.ру»

Само отверстие, откуда хлещет загрязненная нефтепродуктами вода, не видно — оно под водой. Значит, и источник — подземный. Метрах в двадцати от Невы — канализационный колодец. Открываем, заглядываем, нюхаем: да, так оно и есть, именно там все это и течет.

Трассу трубы, по которой идут загрязнения, угадать нетрудно даже без специальной карты: через 30–40 метров — еще один люк. Внутри точно такой же колодец и та же грязная, вонючая жижа. Следующий колодец по курсу — в 50 метрах, уже за границами «Севкабеля» — на самой Кожевенной линии. Тут прямолинейное и замкнутое пространство коллектора прерывается — он подключается к городской сети. Саму сеть хорошо видно на публичной кадастровой карте, и как она проходит по Кожевенной линии — видно, а вот этого коллектора на общедоступных ресурсах не существует.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Зато появляется новый кандидат на собеседование: прямо через дорогу еще один, не очевидный, потребитель нефтепродуктов и производитель отходов из них — Василеостровская ТЭЦ. В ТГК-1, которой принадлежит объект, «Фонтанке» также уверенно заявили, что никаких сбросов загрязненных вод не производилось.

Это, впрочем, вступает в логическое противоречие с информацией, которую «Фонтанке» предоставил балансодержатель злосчастной трубы, «Водоканал Санкт-Петербурга». Дождевой выпуск, который, насколько можно судить со стороны, расцвечивает балтийскую воду, имеет собственное наименование — ЦД-54. И предназначен он для отведения поверхностных вод (а это дождевые, дренажные, талые, что неактуально) «с территории абонента «Василеостровская ТЭЦ» филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», расположенного по адресу: Кожевенная линия, д. 33, и участка проезжей части по Кожевенной линии и далее в Невскую губу».

Исходя из этого, можно предположить: постороннее попадает в трубу либо с территории ТЭЦ, либо с дороги, на которой, видимо, должна была перевернуться цистерна с мазутом.



«В случае обнаружения поступления загрязненных сточных вод сотрудниками предприятия проводится обследование канализационных сетей с целью установления источника сброса и принятия мер по недопущению повторного сброса загрязняющих веществ, а также прочистка канализационных сетей, — говорят в Водоканале. — В случае определения отведения сточных вод нехарактерного качества (с повышенной температурой, визуально загрязненные сточные воды) со стороны объекта абонента, сотрудниками предприятия проводится отбор проб сточных вод, выдается предписание на недопущение отведения сточных вод (веществ, материалов), запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, а также применяются меры экономического воздействия». Весточка летит также в городскую прокуратуру.

По данным «Фонтанки», специалисты Водоканала выехали днем 29 сентября на обследование так называемого «бассейна канализования» выпуска ЦД-54. Там они намерены установить источник нефтепродуктов.

Тем временем радужное пятно продолжает расходиться. В среду читатели «Фонтанки» прислали его фото из Галерного ковша, а затем — Шкиперского канала и Галерной гавани.



Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Поделиться Поделиться







Денис Лебедев, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

