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Встретились как-то «Урал», «Сибирь» и «Арктика». В Петербурге ледоколы выстроились в атомный триптих

Петербуржцы и гости города могут наблюдать у причальной стенки Балтийского завода редкое явление — сразу три атомных ледокола проекта 22220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал» должны были встретиться только на трассах Северного морского пути, но вмешалась фортуна.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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«Это уникальный момент. У достроечной набережной завода ледоколы не должны были встретиться. Но «Арктика» вернулась на замену двигателя, и тут как раз год сдачи «Сибири», а «Урал» (второй серийный) будет сдан в следующем году», — рассказали «Фонтанке» на Балтзаводе 24 сентября.

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Наблюдать три ледокола разом можно будет еще несколько недель. Предполагается, что «Арктика» простоит в Петербурге ориентировочно до 10 октября.

Как писала «Фонтанка», головной атомный ледокол «Арктика» был в октябре 2020 года передан Атомфлоту. Ледоколы «Сибирь» и «Урал» пока недостроены. Одновременно на стапелях Балтзавода готовится продолжение проекта — ледоколы «Якутия» и «Чукотка».

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

Arkos
Атомные ледоколы просто надо видеть в "живую" !
Очень впечатляет. В своё время я на судне водоизмещением 3,5 т, встречался со старым атомником " Арктика". Так вот, наш кораблик с высотой борта в 10м и длиной в 100 м экипажем в 60 человек, казался маленькой лодочкой.
А эти новые ледоколы - просто махины!
kukuruzza
Три Богатыря.Метеор на их фоне—шустрый вжик))
Skazochny
года не прошло и замена двигателя? норм)))))
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