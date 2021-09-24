«Это уникальный момент. У достроечной набережной завода ледоколы не должны были встретиться. Но «Арктика» вернулась на замену двигателя, и тут как раз год сдачи «Сибири», а «Урал» (второй серийный) будет сдан в следующем году», — рассказали «Фонтанке» на Балтзаводе 24 сентября.
Наблюдать три ледокола разом можно будет еще несколько недель. Предполагается, что «Арктика» простоит в Петербурге ориентировочно до 10 октября.
Как писала «Фонтанка», головной атомный ледокол «Арктика» был в октябре 2020 года передан Атомфлоту. Ледоколы «Сибирь» и «Урал» пока недостроены. Одновременно на стапелях Балтзавода готовится продолжение проекта — ледоколы «Якутия» и «Чукотка».