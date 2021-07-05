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«Атомфлот» проиграл. «Якутию» и «Чукотку» застрахуют на 50 млрд вместо ста

Заказчик строящихся атомных ледоколов для освоения Северного морского пути не смог добиться в суде их полноценного страхования. Международные санкции оказались сильнее, и это окончательно.

Решение Арбитражного суда Москвы об отказе ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») в требовании обязать Балтийский завод застраховать детали и узлы третьего и четвертого атомных ледоколов серии 22220 «Якутия» и «Чукотка» на 48 млрд рублей для каждого вступило в законную силу 1 июля.

Балтийский завод не застраховал строительство обоих ледоколов на 96 млрд рублей из-за введенных в 2014 году санкций США и Евросоюза в отношении Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, владелец Балтийского завода, строителя всех ледоколов серии 22220). В России нет страховой компании, способной взять на себя обязательства почти на 100 млрд рублей при возникновении страхового случая. Раньше проблемы решались с помощью так называемой перестраховочной защиты — привлечения иностранных компаний к страхованию крупных контрактов. Но такие компании отказались от участия в проектах ОСК после того, как та попала под международные санкции.

Согласно договору между Атомфлотом и Балтийским заводом на строительство «Якутии» и «Чукотки», последний должен застраховать всё, что доставляется на верфь в период строительства. Это 48,2 млрд рублей на каждый ледокол, которые должны быть потрачены на страховки не позднее даты закладки. «Якутия» заложена 26 мая 2020 года, «Чукотка» 16 декабря. 15 января нынешнего года Атомфлот обратился в арбитраж, чтобы заставить петербургских судостроителей выполнить свои обязательства.

Суд усомнился в необходимости страховать детали и узлы судов, которых нет: ведь закладка судна — ритуал без материальной составляющей. А ещё Арбитражный суд Москвы порекомендовал Атомфлоту уважать Гражданский кодекс. Там отдельная статья посвящена свободе юрлиц заключать или, наоборот, не заключать договоры друг с другом. И четко написано: «Понуждение к заключению договора не допускается». Это, по мнению суда, означает: Атомфлот и Балтийский завод между собой могут договориться о чем угодно, но ни один из них не вправе заставить другого подписать соглашение с третьей стороной, которая участником договора о строительстве ледоколов не является. Даже если эта сторона — страховая компания и даже если Балтийский завод обязался застраховать «Якутию» и «Чукотку».

Но обе причины — прелюдия к главной: отсутствию в стране страховой компании, способной взять на себя столь крупные обязательства. Как сообщили «Фонтанке» на Балтийском заводе, строительство «Якутии» и «Чукотки» предполагается застраховать на 50 млрд рублей — примерно на половину заложенной в договоре суммы. Это стало возможно благодаря появлению летом 2016 года АО «Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК), которую Центробанк создал как раз для таких случаев.

Кстати, страхование двух предыдущих ледоколов серии 22220 — «Сибири» и «Урала» — московский арбитраж по той же причине ограничил до 5 млрд рублей на оба судна. Это случилось в 2015 году, до появления РНПК.

Непубличное акционерное общество «Балтийский завод», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», на 97,79% принадлежит государственной Объединенной судостроительной корпорации. Основная продукция предприятия сегодня — атомные ледоколы серии 22220, предназначенные для организации круглогодичного грузового транзита по Северному морскому пути. Завод строит их в рамках контракта с подконтрольным Росатому ФГУП «Атомфлот».

Головной ледокол «Арктика» был в октябре 2020 года передан Атомфлоту, после чего сразу отправился осваивать СМП. Ледоколы «Сибирь» и «Урал» уже спущены на воду, но пока не достроены. Ледоколы «Якутия» и «Чукотка» заложены 26 мая и 16 декабря 2020 года соответственно.

В ноябре 2020 года Балтийский завод сдал Росморпорту один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире — «Виктор Черномырдин» (серия 22600).

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Комментарии (2)

Oleg_I
Просто интересно: для кого они это строят? Объем транзита через СМП ничтожный, в основном только внутренний трафик. То есть те отечественные грузы, которые спокойно можно было отправить из Владика в Питер или Архангельск по ж/д, превозмогая, потащили через льды.
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