«Атомфлот» проиграл. «Якутию» и «Чукотку» застрахуют на 50 млрд вместо ста

Решение Арбитражного суда Москвы об отказе ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») в требовании обязать Балтийский завод застраховать детали и узлы третьего и четвертого атомных ледоколов серии 22220 «Якутия» и «Чукотка» на 48 млрд рублей для каждого вступило в законную силу 1 июля.

Балтийский завод не застраховал строительство обоих ледоколов на 96 млрд рублей из-за введенных в 2014 году санкций США и Евросоюза в отношении Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, владелец Балтийского завода, строителя всех ледоколов серии 22220). В России нет страховой компании, способной взять на себя обязательства почти на 100 млрд рублей при возникновении страхового случая. Раньше проблемы решались с помощью так называемой перестраховочной защиты — привлечения иностранных компаний к страхованию крупных контрактов. Но такие компании отказались от участия в проектах ОСК после того, как та попала под международные санкции.

Согласно договору между Атомфлотом и Балтийским заводом на строительство «Якутии» и «Чукотки», последний должен застраховать всё, что доставляется на верфь в период строительства. Это 48,2 млрд рублей на каждый ледокол, которые должны быть потрачены на страховки не позднее даты закладки. «Якутия» заложена 26 мая 2020 года, «Чукотка» 16 декабря. 15 января нынешнего года Атомфлот обратился в арбитраж, чтобы заставить петербургских судостроителей выполнить свои обязательства. Суд усомнился в необходимости страховать детали и узлы судов, которых нет: ведь закладка судна — ритуал без материальной составляющей. А ещё Арбитражный суд Москвы порекомендовал Атомфлоту уважать Гражданский кодекс. Там отдельная статья посвящена свободе юрлиц заключать или, наоборот, не заключать договоры друг с другом. И четко написано: «Понуждение к заключению договора не допускается». Это, по мнению суда, означает: Атомфлот и Балтийский завод между собой могут договориться о чем угодно, но ни один из них не вправе заставить другого подписать соглашение с третьей стороной, которая участником договора о строительстве ледоколов не является. Даже если эта сторона — страховая компания и даже если Балтийский завод обязался застраховать «Якутию» и «Чукотку».