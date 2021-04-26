Два по цене одного. «Якутию» и «Чукотку» застрахуют на 50 млрд вместо ста

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Арбитражный суд Москвы отказал ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») в требовании обязать Балтийский завод застраховать третий и четвертый атомные ледоколы серии 22220 «Якутия» и «Чукотка» на 48, млрд рублей каждый. Решение опубликовано 24 апреля. Основная причина — санкции США и Евросоюза, введенные в отношении «Объединенной судостроительной корпорации» (владелец Балтийского завода, строителя всех ледоколов серии 22220) в 2014 году.

Договор между «Атомфлотом» и Балтийским заводом на строительство «Якутии» и «Чукотки» предусматривает страхование всего, что доставляется на верфь в период строительства. Это 48,2 млрд рублей, на которые Балтийский завод должен застраховать каждый ледокол не позднее даты его закладки. «Якутия» заложена 26 мая 2020 года, «Чукотка» 16 декабря. 15 января «Атомфлот» обратился в арбитраж: заставьте петербургских судостроителей выполнить свои обязательства. Судья Андрей Алексеев отказался.



Во-первых, считает он, закладка судна — ритуал без материальной составляющей. Он позволяет зарегистрировать право собственности в реестре строящихся судов, не более. А что страховать-то — судна ведь на этом этапе не существует?

«Закладка судна… носит исключительно формальный характер для целей индивидуализации будущей вещи… Фактической индивидуализации объекта строительства на данном этапе не производится… Не допускается заключать договор страхования, если страховая сумма превышает действительную стоимость имущества…» — написано по этому поводу в судебном решении.

А ещё Арбитражный суд Москвы порекомендовал «Атомфлоту» уважать Гражданский кодекс. Там отдельная статья посвящена свободе юрлиц заключать или, наоборот, не заключать договоры друг с другом. И четко написано: «Понуждение к заключению договора не допускается». Применительно к будущим покорителям Северного морского пути это означает: «Атомфлот» и Балтийский завод между собой могут договориться о чем угодно, но ни один из них не вправе заставить другого подписать договор с третьей стороной, которая участником договора о строительстве ледоколов не является. Даже если эта сторона — страховая компания и даже если Балтийский завод обязался застраховать «Якутию» и «Чукотку».



«Таким образом, требование о заключении договора страхования в отношении судна в постройке с третьим лицом, не являющимся стороной по договору, является неправомерным…» — сделал вывод судья Андрей Алексеев.

Впрочем, обе причины — прелюдия к главной. Нет в России страховой компании, способной взять на себя обязательства почти на 100 млрд рублей при возникновении страхового случая.

«Якутия» и «Чукотка» строятся одновременно в рамках одного договора с «Атомфлотом». Представьте себе, что что-то пойдет не так, случится авария на одном ледоколе, из-за которой он, например, навалится на другой. Теоретически в таком случае у обоих могут возникнуть серьезные повреждения, и страховщику придется выплатить почти 100 млрд рублей…» — объяснили автору статьи на Балтийском заводе.

Но в России нет страховой компании или группы страховых компаний, которые потянули бы такие риски. Раньше проблемы решались с помощью так называемой перестраховочной защиты — к страхованию крупных контрактов привлекались иностранные страховые компании. Но они отказались от участия в проектах «Объединенной судостроительной корпорации» после того, как та попала под международные санкции.



«Банк России… подтвердил, что суда не могут быть застрахованы без перестраховочной защиты ни одним из российских страховщиков, в связи с тем, что реализация страхового случая может «обнулить» их капитал… Поскольку страховой рынок после введения санкций США в отношении ряда российских компаний до сих пор остается неурегулированным… заключение договора страхования… является затруднительным, что делает судебный акт по настоящему делу о понуждении ответчика к заключению договора страхования неисполнимым…» — написано в опубликованном 24 апреля судебном решении.

Примерно то же самое московский арбитраж уже объяснял «Атомфлоту» в ноябре 2015 года, когда тот пытался заставить «Балтийский завод» застраховать строительство двух первых ледоколов серии 22220. Судья Ольга Попова ограничила тогда обязательства Балтийского завода по страхованию «Сибири» и «Урала» до 5 млрд рублей на оба ледокола. Таким был на тот момент максимальный объем возможностей рынка страхования в России по отдельному договору.



Она пыталась донести тогда до «Атомфлота», что на момент заключения контракта на строительство первых двух серийных ледоколов Балтийскому заводу «не было и не могло быть известно, что в Российской Федерации сложится такая политическая и экономическая ситуация, устанавливающая ограничения возможности по заключению договоров прямого страхования с высокими лимитами ответственности до 5 млрд рублей».

На «Атомфлот», похоже, это не произвело никакого впечатления, хотя решение вступило в законную силу спустя месяц после публикации — «Атомфлот» не пытался опротестовать его. А пять лет спустя он обратился в тот же суд с точно такими же требованиями по поводу страхования строительства «Якутии» и «Чукотки».

Между тем ситуация изменилась. Как сообщили «Фонтанке» на Балтийском заводе, строительство обоих ледоколов предполагается застраховать на 50 млрд рублей — примерно на половину заложенной в договоре суммы. «Якутия» и «Чукотка» будут застрахованы по принципу «два по цене одного». Это стало возможно благодаря появлению летом 2016 года АО «Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК), которую Центробанк создал как раз для таких случаев.



«На настоящий момент максимально возможное собственное удержание АО «РНПК» по перестрахованию санкционных судостроительных рисков является недостаточным для того, чтобы покрыть объем страхового возмещения, при наступлении страхового случая, в результате которого пострадают два судна. Таким образом, исполнение исковых требований ФГУП «Атомфлот» является фактически невозможным…» — заявили на Балтийском заводе.

Лев Годованник для «Фонтанки.ру»

Справка:

Непубличное акционерное общество «Балтийский завод», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», на 97,79% принадлежит государственной «Объединенной судостроительной корпорации».

Основная продукция предприятия сегодня — атомные ледоколы серии 22220, предназначенные для организации круглогодичного грузового транзита по Северному морскому пути. Завод строит их в рамках контракта с подконтрольным «Росатому» ФГУП «Атомфлот».

Головной ледокол «Арктика» был в октябре 2020 года передан «Атомфлоту», после чего сразу отправился осваивать СМП. Ледоколы «Сибирь» и «Урал» уже спущены на воду, но пока не достроены. Ледоколы «Якутия» и «Чукотка» заложены 26 мая и 16 декабря 2020 года соответственно.



В ноябре 2020 года Балтийский завод сдал «Росморпорту» один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире — «Виктор Черномырдин» (серия 22600).

