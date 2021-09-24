О состоянии главной водной артерии Петербурга «Фонтанке» 24 сентября сообщил читатель. Радужные полосы замечены около Морского вокзала, след идёт со стороны Севкабеля. По словам горожанина, Нева в этом месте отливает радугой уже второй день.
В комитете по природопользованию Смольного рассказали, что заявка о загрязнении получена. Ловить дрейфующие пятна выехали сотрудники подведомственного предприятия «Пиларн». «Ведутся работы по адресу: Невская губа, Галерный ковш, напротив Шкиперского канала», — уточнили местоположение грязи в комитете.