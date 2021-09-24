FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
72.72р85.20р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Галерный ковш заиграл всеми цветами радуги. Масляные дорожки плывут не первый день

Экологи ликвидируют разлив нефтепродуктов в Невской губе

Акватория Невы изменила цвет рядом с Васильевским островом. На радужные разводы два дня смотрели петербуржцы, теперь их ловят экологи.

О состоянии главной водной артерии Петербурга «Фонтанке» 24 сентября сообщил читатель. Радужные полосы замечены около Морского вокзала, след идёт со стороны Севкабеля. По словам горожанина, Нева в этом месте отливает радугой уже второй день.

ПоделитьсяПоделиться

В комитете по природопользованию Смольного рассказали, что заявка о загрязнении получена. Ловить дрейфующие пятна выехали сотрудники подведомственного предприятия «Пиларн». «Ведутся работы по адресу: Невская губа, Галерный ковш, напротив Шкиперского канала», — уточнили местоположение грязи в комитете.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний