В Василеостровском районе Петербурга уже не первый день замечают радужные пятна в акватории Невы. Новый разлив, как сообщается 27 сентября в телеграм-канале «Мегаполис», заметили накануне.

Маслянистые пятна возле Севкабеля, как рассказывала «Фонтанка», замечали и 24 сентября, и за день до этого.