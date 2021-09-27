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Акватория Невы снова стала радужной возле Севкабеля. Росприроднадзор проводит проверку

Росприроднадзор проводит проверку из-за загрязнения Невы у Васильевского острова

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В Василеостровском районе Петербурга уже не первый день замечают радужные пятна в акватории Невы. Новый разлив, как сообщается 27 сентября в телеграм-канале «Мегаполис», заметили накануне.

Маслянистые пятна возле Севкабеля, как рассказывала «Фонтанка», замечали и 24 сентября, и за день до этого.

В Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора «Фонтанке» сообщили, что загрязнение в районе Морского вокзала было ликвидировано 24 сентября. «По предварительным данным, источник поступления нефтепродуктов в реку расположен в районе Кожевенной линии. Государственный инспектор проведет осмотр территории. О результатах будет сообщено дополнительно», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе надзорного ведомства.

Там уточнили, что по фактам загрязнений акватории проводится проверка.

К слову, единственное крупное действующее предприятие на Кожевенной линии — Балтийский завод. Там «Фонтанке» сообщили, что загрязнение, по предварительной информации, исходит не от них. «Нева большая, и прийти могло откуда угодно. Мы еще раз проверим производство и коммуникации, которые выходят на набережную, но пока информации о том, что загрязнение из-за нас, нет», — сказал представитель Балтийского завода.

© Фонтанка.Ру

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