ЛГБТ-активистке Цветковой отказали в иске о защите достоинства. Ей не понравились публикации о порнографии и секс-тренингах

Как сообщает 29 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, истцы просили, чтобы с трех интернет-ресурсов удалили якобы неправдивые и оскорбительные данные об активистке. Также они хотели, чтобы ответчик опубликовал решение суда в качестве опровержения и выплатил каждой по 100 тысяч рублей.
Претензии истцов вызвал, например, текст «ЛГБТ-активистка из Комсомольска арестована по делу о распространении порнографии» с приложенными фотографиями Цветковой, а также фраза в публикации «Юлия Цветкова… была задержана по обвинению в распространении порнографии и проведении секс-тренингов».
Суд получил ответ прокуратуры Хабаровского края, в котором говорилось, что в 2019 году в отношении активистки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ — за незаконный оборот порнографических материалов. В январе этого года ей предъявили обвинение, а в марте дело направили в суд Комсомольска-на-Амуре.
Ранее «Фонтанка» писала, что Центральный суд Комсомольска-на-Амуре постановил заблокировать группу «Монологи вагины» в соцсети «ВКонтакте», созданную художницей Юлией Цветковой. Под знаком «18+» она публиковала изображения женского тела.
Помимо уголовного преследования Цветковой выписывали штрафы за пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. В частности, 75 тысяч ей назначили за рисунок в Facebook с надписью «Семья там, где любовь».