FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +10
72.51р84.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

ЛГБТ-активистке Цветковой отказали в иске о защите достоинства. Ей не понравились публикации о порнографии и секс-тренингах

Обвиняемой в распространении порнографии Юлии Цветковой не выплатят компенсацию за «оскорбительные публикации»

Кировский райсуд Петербурга отказал иску ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой и ее матери Анны Ходыревой к компании «Реалист». Они хотели защитить честь и достоинство Цветковой и взыскать с организации компенсацию морального вреда.

2
Печать

Как сообщает 29 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, истцы просили, чтобы с трех интернет-ресурсов удалили якобы неправдивые и оскорбительные данные об активистке. Также они хотели, чтобы ответчик опубликовал решение суда в качестве опровержения и выплатил каждой по 100 тысяч рублей.

Претензии истцов вызвал, например, текст «ЛГБТ-активистка из Комсомольска арестована по делу о распространении порнографии» с приложенными фотографиями Цветковой, а также фраза в публикации «Юлия Цветкова… была задержана по обвинению в распространении порнографии и проведении секс-тренингов».

Суд получил ответ прокуратуры Хабаровского края, в котором говорилось, что в 2019 году в отношении активистки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ — за незаконный оборот порнографических материалов. В январе этого года ей предъявили обвинение, а в марте дело направили в суд Комсомольска-на-Амуре.

Ранее «Фонтанка» писала, что Центральный суд Комсомольска-на-Амуре постановил заблокировать группу «Монологи вагины» в соцсети «ВКонтакте», созданную художницей Юлией Цветковой. Под знаком «18+» она публиковала изображения женского тела.

Помимо уголовного преследования Цветковой выписывали штрафы за пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. В частности, 75 тысяч ей назначили за рисунок в Facebook с надписью «Семья там, где любовь».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Майор Пронин
Я так понимаю, что эта новость поставлена в рамках её рекламной компании или как?
Steam
Теперь новость о ней на сотне новостных сайтах. На некоторых фигурирует прям как "борец за право пропагандировать извращения"(с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний