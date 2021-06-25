Группу «Монологи вагины» с рисунками художницы Юлии Цветковой признали запрещённой в России

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре постановил заблокировать группу «Монологи вагины» во «ВКонтакте», созданную художницей Юлией Цветковой. Об этом 25 июня сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на мать Юлии.
Заседание суда прошло месяцем ранее, на нём присутствовали сама Цветкова и адвокаты. Прокурор выявил в сообществе «порнографические изображения женских половых органов». Суд счёл, что информация в группе «нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит целям и задачам действующего законодательства, подрывает нравственность несовершеннолетних и создает угрозу причинения вреда их здоровью и развитию».
В итоге суд признал информацию в паблике запрещённой, а саму группу постановил внести в реестр запрещённой информации.
Художнице из Комсомольска-на-Амуре были предъявлены обвинения в распространении порнографии из-за ее рисунков в паблике «Монологи вагины». Под знаком «18+» она публиковала изображения женского тела. Цветкова находится под домашним арестом.
Против преследования художницы и ЛГБТ-активистки выступают в Петербурге и Москве. В двух столицах устраивают акции, стоят с плакатами и читают стихи. В Интернете в поддержку Цветковой выступили писательница Линор Горалик, Надежда Толоконникова из Pussy Riot, издатель «Медузы» (признана иноагентом в РФ) Галина Тимченко и другие общественные деятели.
Помимо уголовного преследования Цветковой выписывали штрафы за пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. В частности, 75 тысяч назначили за рисунок в Facebook с надписью «Семья там, где любовь».