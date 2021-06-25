Группу «Монологи вагины» с рисунками художницы Юлии Цветковой признали запрещённой в России

Заседание суда прошло месяцем ранее, на нём присутствовали сама Цветкова и адвокаты. Прокурор выявил в сообществе «порнографические изображения женских половых органов». Суд счёл, что информация в группе «нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит целям и задачам действующего законодательства, подрывает нравственность несовершеннолетних и создает угрозу причинения вреда их здоровью и развитию».

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре постановил заблокировать группу «Монологи вагины» во «ВКонтакте», созданную художницей Юлией Цветковой. Об этом 25 июня сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на мать Юлии.

В итоге суд признал информацию в паблике запрещённой, а саму группу постановил внести в реестр запрещённой информации.

Художнице из Комсомольска-на-Амуре были предъявлены обвинения в распространении порнографии из-за ее рисунков в паблике «Монологи вагины». Под знаком «18+» она публиковала изображения женского тела. Цветкова находится под домашним арестом.

Против преследования художницы и ЛГБТ-активистки выступают в Петербурге и Москве. В двух столицах устраивают акции, стоят с плакатами и читают стихи. В Интернете в поддержку Цветковой выступили писательница Линор Горалик, Надежда Толоконникова из Pussy Riot, издатель «Медузы» (признана иноагентом в РФ) Галина Тимченко и другие общественные деятели.

Помимо уголовного преследования Цветковой выписывали штрафы за пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. В частности, 75 тысяч назначили за рисунок в Facebook с надписью «Семья там, где любовь».