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На Дальневосточном проспекте такси въехало в столб. Водитель скончался на месте

На Дальневосточном проспекте в Петербурге произошла смертельная авария

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Возле дома № 10 на Дальневосточном проспекте в Петербурге автомобиль такси въехал в столб. Как сообщают вечером 28 сентября очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», водителя якобы подрезали и он не справился с управлением. Человек, который одним из первых оказался на месте аварии, уточнил, что водитель погиб, а ехавшую на заднем сидении девушку достали с травмами ноги и руки. Она находилась в сознании.

Как подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП один человек скончался на месте, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Комментарии (4)

А2020
Иди в такси работать, там вакансия освободилась.
266307717
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент прих.одится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
nuga
пахота по 12 часов.куда смотрит законодательство и прокуратура в этих Яндекс такси и остальных?На автомобиле реклама -приглашаем водителей,смены 12 часов.Это страшнее самокатов. Управление транспортом в сфере услуг,перевозок попадает под ограничение,как у дальнобойщиков.
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