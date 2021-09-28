Возле дома № 10 на Дальневосточном проспекте в Петербурге автомобиль такси въехал в столб. Как сообщают вечером 28 сентября очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», водителя якобы подрезали и он не справился с управлением. Человек, который одним из первых оказался на месте аварии, уточнил, что водитель погиб, а ехавшую на заднем сидении девушку достали с травмами ноги и руки. Она находилась в сознании.
Как подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП один человек скончался на месте, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.