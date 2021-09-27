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«Небывалое количество» даров осени получили питомцы Ленинградского зоопарка

Питомцам зоопарка в Петербурге подарили сотни килограммов овощей, фруктов и шишек

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Ленинградский зоопарк объявил об окончании сбора даров осени для своих питомцев в 2021 году. Посетителей благодарят за невероятную щедрость.

«В этом году мы собрали небывалое количество сезонных овощей, фруктов, шишек, мха и коры деревьев», — отмечают в зоопарке. В общей сложности посетители принесли животным около 700 килограммов подарков. Особенно много было садовых яблок.

Тех же, кто хотел поучаствовать, но не успел, просят не расстраиваться, ведь акция «Дары осени» в зоопарке проходит каждый год.

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Комментарии (1)

07A
Ни чему не учит жизнь любителей животных, сейчас они сожрут дары осени и произведут парниковые газы. Налог на зеленую экономику повысится, зарплата понизится. И где-то вдалеке улыбнулся Чубайс!
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