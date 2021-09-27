Ленинградский зоопарк объявил об окончании сбора даров осени для своих питомцев в 2021 году. Посетителей благодарят за невероятную щедрость.



«В этом году мы собрали небывалое количество сезонных овощей, фруктов, шишек, мха и коры деревьев», — отмечают в зоопарке. В общей сложности посетители принесли животным около 700 килограммов подарков. Особенно много было садовых яблок.