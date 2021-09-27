В честь 30-летия со дня выхода альбома Nevermind группы Nirvana австралийский велосипедист «нарисовал» его обложку при помощи GPS-трекера. Как рассказало 26 сентября издание The Guardian, 45-летний Питер Стоукс за восемь часов проехал 150 километров по улицам города Аделаида так, чтобы маршрут на карте превратился в контуры тела мальчика с пластинки.
«Когда вышел этот альбом, я учился в средней школе — мне было около 14 лет, именно в это время формируется любовь к музыке», — сказал Стоукс.
‘Nevermind’ 30th anniversary wizardry done on a bike with strava.— NirvanaMemes and MORE👌 | #Nevermind30 (@NirvanaMemes) September 24, 2021
(found this on reddit)#Nirvana #Nevermind30 pic.twitter.com/8Mgh8YY24w
Изображать «картинки» на карте, передвигаясь по улицам, — давнее увлечение спортсмена. До этого он уже «рисовал» портрет Бетховена к 250-летию со дня рождения композитора, изображал драконов, лисиц. Картинка с младенцем Nirvana и остальные работы видны в приложении Strava.
Альбом Nevermind был выпущен 24 сентября 1991 года на лейбле DGC Records. На обложку музыканты поместили фотографию голого ребёнка в бассейне, который будто бы тянется к банкноте на крючке.
Герой фотографии, ныне 30-летний американец Спенсер Элден, летом 2021 года обратился в суд. Он потребовал компенсации и сообщил, что ни он, ни его родители не давали согласия на использование снимка. По мнению Элдена такое фото приравнивается к детской порнографии, а слава обнажённого «младенца с обложки» многие годы приносит ему страдания. Ранее мужчина несколько раз воссоздавал кадр к юбилеям пластинки.