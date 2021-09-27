В честь 30-летия со дня выхода альбома Nevermind группы Nirvana австралийский велосипедист «нарисовал» его обложку при помощи GPS-трекера. Как рассказало 26 сентября издание The Guardian, 45-летний Питер Стоукс за восемь часов проехал 150 километров по улицам города Аделаида так, чтобы маршрут на карте превратился в контуры тела мальчика с пластинки.



«Когда вышел этот альбом, я учился в средней школе — мне было около 14 лет, именно в это время формируется любовь к музыке», — сказал Стоукс.