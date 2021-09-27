FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +11
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Велосипедист нарисовал на карте скандального младенца с альбома Nirvana

2
Печать

В честь 30-летия со дня выхода альбома Nevermind группы Nirvana австралийский велосипедист «нарисовал» его обложку при помощи GPS-трекера. Как рассказало 26 сентября издание The Guardian, 45-летний Питер Стоукс за восемь часов проехал 150 километров по улицам города Аделаида так, чтобы маршрут на карте превратился в контуры тела мальчика с пластинки.

«Когда вышел этот альбом, я учился в средней школе — мне было около 14 лет, именно в это время формируется любовь к музыке», — сказал Стоукс.

Изображать «картинки» на карте, передвигаясь по улицам, — давнее увлечение спортсмена. До этого он уже «рисовал» портрет Бетховена к 250-летию со дня рождения композитора, изображал драконов, лисиц. Картинка с младенцем Nirvana и остальные работы видны в приложении Strava.

Альбом Nevermind был выпущен 24 сентября 1991 года на лейбле DGC Records. На обложку музыканты поместили фотографию голого ребёнка в бассейне, который будто бы тянется к банкноте на крючке.

Герой фотографии, ныне 30-летний американец Спенсер Элден, летом 2021 года обратился в суд. Он потребовал компенсации и сообщил, что ни он, ни его родители не давали согласия на использование снимка. По мнению Элдена такое фото приравнивается к детской порнографии, а слава обнажённого «младенца с обложки» многие годы приносит ему страдания. Ранее мужчина несколько раз воссоздавал кадр к юбилеям пластинки.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Avs7153
Какая-то уж очень недетская пися у Нирваны...
266304198
Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 37 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не .могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

Номер карты 4693 9575 5983 8789
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний