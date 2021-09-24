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Два медведя погибли в челябинском зоопарке. Сотрудники подозревают, что их отравили намеренно — случай не первый

Два бурых медведя погибли от отравления в зоопарке Челябинска

В зоопарке Челябинска от отравления погибли два бурых медведя: самец и самка. Это уже третий случай за сентябрь. В зоопарке подозревают чей-то злой умысел и обратились в полицию.

Как сообщает 74.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации, 23 сентября ветеринары челябинского зоопарка зафиксировали факт отравления медведя Степана и медведицы Маши. «Днем ранее у животных началась рвота с пеной, судороги, диарея, темная моча, атаксия и отсутствие реакции на раздражители. Ветеринары сутки боролись за жизнь медведей, но, к большому сожалению, животные погибли», — рассказали в мэрии.

За последний месяц в зоопарке зафиксировали еще два подобных случая. Пару недель назад похожие симптомы появились у бурой медведицы Бусинки. Они были не настолько выраженными, и ветеринары с зоологами сумели стабилизировать состояние животного. Сейчас угрозы для жизни медведицы нет. А в начале сентября пострадали пятнистые и северные олени и косуля. Самку северного оленя и детеныша пятнистого оленя спасти не смогли. Не удалось и доказать факт отравления.

Сотрудники зоопарка предполагают, что животных отравили умышленно. На территории нашли сумку с 7 килограммами расфасованного фарша и вареного мяса. Руководство зоопарка направило обращение в полицию. Сейчас проводятся все необходимые экспертные медицинские процедуры, чтобы установить причины гибели животных, добавили в администрации.

В пресс-службе челябинского МВД факт обращения подтвердили и сообщили, что по нему проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Зоопарк пока закрыт.

Накануне зоопарк тоже не работал: там уничтожали птиц из-за очага гриппа, отмечает издание. В начале сентября в учреждении произошла вспышка птичьего гриппа, из-за которого погибли два гуся и два лебедя-шипуна. Специалисты зоопарка тогда сообщили, что эта экспозиция расположена на открытой местности, куда могут попасть дикие птицы. Сейчас они активно мигрируют и, вероятно, заражение пошло именно от них.

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Комментарии (4)

Romul1960
Ни в одной нормальной цивилизованной стране такое не возможно... только тут.
07A
Медведи ели арбузы из Магнита?
karbofos
"Сотрудники зоопарка предполагают, что животных отравили умышленно. На территории нашли сумку с 7 килограммами расфасованного фарша и вареного мяса."

Пронести сумку в зоопарк с 7 килограммами простые посетители не смогли бы.
Так что...
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