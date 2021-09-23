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Беглова включили в санкционный «список Навального», утвержденный комитетом Конгресса США

Конгрессмены США рекомендуют ввести санкции против 35 россиян: Абрамовича, Миллера, Симоньян и других

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о введении санкций против 35 человек, которых оппозиционер Алексей Навальный обвинял в нарушениях прав человека и коррупции.

Об этом 22 сентября в своем Twitter сообщил конгрессмен Пол Массаро. В этот список вошел под номером 27 и петербургский губернатор Александр Беглов. Участниками списка также являются бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, главред RT Маргарита Симоньян, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников и другие.

Законопроект о введении санкций против этих людей внесен конгрессменом-демократом Томом Малиновски и республиканцем Джоном Кертисом в качестве поправок к оборонному бюджету США. Если его одобрит Конгресс, то законопроект еще должен подписать президент Джо Байден. На это ему отводится полгода.

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Комментарии (8)

Савва Морозов
А Абрамовича-то за что - он в Британ уже столько вбухал.
lenaF
А что, так тоже можно было? То есть кого Навальный назовет, того и в санкционный список включают?
Нет, губернатор Петербурга, конечно, нарушает права человека, как нарушает их любой, кто находится не на своём месте и таким образом ущемляет право граждан на получение адекватных и качественных услуг. Конечно, это в большой степени из-за него в городе такая высокая смертность и такая неадекватная организация выборов. Но значимость его и степень влияния как политической фигуры равна примерно нулю. Может, конечно, он знатный коррупционер, и г-ну Навальному известно об этом больше, чем нам, но мне всегда казалось, что крупномасштабный коррупционер должен как минимум быть человеком не очень трусливым и не очень глупым. Так что г-н губернатор и здесь не тянет, кмк.
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