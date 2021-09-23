Беглова включили в санкционный «список Навального», утвержденный комитетом Конгресса США

Об этом 22 сентября в своем Twitter сообщил конгрессмен Пол Массаро. В этот список вошел под номером 27 и петербургский губернатор Александр Беглов. Участниками списка также являются бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, главред RT Маргарита Симоньян, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников и другие.

Законопроект о введении санкций против этих людей внесен конгрессменом-демократом Томом Малиновски и республиканцем Джоном Кертисом в качестве поправок к оборонному бюджету США. Если его одобрит Конгресс, то законопроект еще должен подписать президент Джо Байден. На это ему отводится полгода.

